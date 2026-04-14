Investigación a Adorni: Cuestionan el rol de la escribana y la trazabilidad de los fondos

La investigación sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, profundiza en las irregularidades de la operación inmobiliaria y la actuación de la escribana, con foco en el financiamiento del departamento y las posibles maniobras de triangulación. La Justicia analiza la trazabilidad de los fondos y evalúa posibles sanciones.

La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , ha sumado nuevos elementos tras las declaraciones de las mujeres que financiaron la hipoteca del departamento en Parque Chacabuco. La atención se centra en la escribana que intervino en la operación, debido a las múltiples irregularidades que se desprenden de su accionar. La escribana tuvo que comparecer ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires para responder por su conducta profesional, lo que podría derivar en sanciones, incluida la suspensión de su matrícula.

La Justicia se encuentra abocada a analizar la trazabilidad de las operaciones que derivaron en el incremento patrimonial del jefe de Gabinete, con especial atención a las operaciones de financiamiento del departamento de Parque Chacabuco y la unidad en la calle Miró, en Caballito. La escribana, quien ya declaró ante la Justicia, incumplió con obligaciones fundamentales establecidas por la Resolución 242/23, normativa que funciona como alerta ante operaciones de riesgo, especialmente cuando una de las partes es una persona políticamente expuesta.

La práctica profesional exige que operaciones superiores a los 180.000 dólares requieran documentación adicional, perfil de las partes y notificación cuando involucran a personas políticamente expuestas, circunstancias que la escribana aparentemente ignoró. Además, la escribana no prestó atención al monto declarado por la propiedad, muy por debajo del valor de mercado, ni realizó un reporte de operación sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF), acciones que son obligatorias y que, de haberse cumplido, podrían haber evitado las sospechas actuales.

La investigación destaca el doble cambio de manos del departamento en 2025, en un corto período de tiempo, lo que sugiere una posible maniobra de triangulación. La participación de personas vinculadas al jefe de Gabinete, como el hijo de una de las vendedoras, es un factor clave en esta investigación, y se espera que declare ante la Justicia próximamente.

Finalmente, la escribana incurrió en incompatibilidad de funciones al intermediar entre los prestamistas y el jefe de Gabinete y, posteriormente, violó el secreto profesional al revelar detalles de la operación a la prensa. Ante el Consejo Directivo, la escribana alegó desconocimiento sobre los límites de la confidencialidad, negando cualquier otra conducta impropia. El diputado Esteban Paulón, a través de una carta al Colegio de Escribanos, solicitó evaluar la actuación de la profesional, expresando preocupación por su desempeño tanto en la operatoria como en sus declaraciones posteriores. El legislador señaló que la escribana no pareció comprender que su cliente era el Jefe de Gabinete, lo que exigía extremar las precauciones, tal como lo establecen los tratados internacionales contra la corrupción.

En la carta, se enfatiza la necesidad de justificar las ventajas contractuales obtenidas por el funcionario, y se destaca lo llamativo de la falta de justificación de fondos en efectivo y la ausencia de reportes ante la UIF. Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, ratificaron haber otorgado un financiamiento privado por 100.000 dólares en noviembre de 2024, por el inmueble ubicado en Parque Chacabuco. Según sus testimonios, el funcionario aún debe cancelar 70.000 dólares más intereses, datos claves en la investigación sobre el patrimonio del jefe de Gabinete y las presuntas irregularidades.





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