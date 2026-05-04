Investigación a Adorni: Contratista Revela Pagos en Efectivo por Refacciones

La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni se intensifica tras la declaración de un contratista que afirma haber recibido pagos en efectivo por las obras en su casa. Se investigan posibles irregularidades en la financiación de la compra y las refacciones de la vivienda.

La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni ha dado un giro significativo con la declaración de Matías Tabar, un contratista que afirma haber recibido u$s245.000 en efectivo y sin factura por las refacciones de la casa del jefe de Gabinete en el country Indio Cuá.

Esta revelación, realizada ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, se suma a las interrogantes sobre cómo Adorni financió la compra y las obras de la vivienda, considerando que sus ingresos declarados parecen insuficientes para cubrir dichos gastos. Tabar, socio del grupo Alta Arquitectura, detalló los costos de la obra, la forma de pago y la falta de documentación respaldatoria, lo que ha intensificado el escrutinio sobre las finanzas del funcionario.

La fiscalía ha solicitado a Tabar la presentación de contratos, presupuestos, comprobantes de pago y comunicaciones con Adorni, así como un listado del personal involucrado en la obra y el detalle final de los montos desembolsados. La propiedad, adquirida por Adorni y su esposa Bettina Angeletti a fines de 2024, aún no ha sido registrada a nombre del funcionario, permaneciendo bajo la titularidad de Juan Ernesto Cosentino, lo que ha generado aún más sospechas.

La investigación se extiende a otros aspectos financieros de Adorni, incluyendo la declaración de Leandro Miano, vinculado a acreedores del jefe de Gabinete, quien deberá presentar su teléfono celular, facturas y documentación sobre pagos de expensas, así como información sobre posibles refacciones en un departamento de Adorni en Caballito. Estas diligencias buscan reconstruir los movimientos financieros de Adorni en todas sus propiedades y verificar si los gastos detectados coinciden con sus ingresos declarados.

La fiscalía ha solicitado informes a registros de la propiedad, bases de datos de vehículos y entidades financieras, profundizando la recolección de pruebas. Un punto clave de la investigación es la situación registral de la propiedad en Indio Cuá, que, a pesar de la firma de la escritura hace meses, aún no ha sido transferida a nombre de Adorni, lo que plantea interrogantes sobre la legalidad de la operación.

Se investiga si esta demora es simplemente un trámite pendiente o si encubre irregularidades. Además, se están analizando informes catastrales y documentación sobre el lote 380, donde se ubica la propiedad, en el partido de Exaltación de la Cruz. El núcleo de la investigación se centra en el origen de los fondos utilizados por Adorni.

Sus ingresos declarados, que aumentaron de $3.500.000 a $7.000.000 mensuales, no parecen suficientes para cubrir la compra de la vivienda, las refacciones por u$s245.000, el mantenimiento del country y las expensas. La fiscalía también investiga el uso de hipotecas privadas en las operaciones inmobiliarias, ya que la compra en Indio Cuá se realizó con un préstamo privado de u$s100.000, con una tasa de interés del 11% anual.

Se ha detectado que ya se han devuelto u$s30.000 de este préstamo, con vencimiento previsto para noviembre de este año. Esta modalidad de financiamiento privado se repite en otras operaciones de Adorni, lo que ha llevado a la fiscalía a analizar si se utilizó como un mecanismo para evadir controles.

Asimismo, se investiga la simultaneidad del alquiler de una vivienda en Indio Cuá y la reconstrucción de la casa propia en el lote 380, buscando determinar cómo se financiaron las obras mientras se pagaba un alquiler y quién asumió los gastos asociados al mantenimiento de la propiedad, incluyendo expensas, seguridad y cuotas del barrio cerrado. La fiscalía analiza si hubo pagos en efectivo por otros conceptos no declarados





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