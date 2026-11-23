El mercado financiero argentino reduce la exposición al carry trade ante la incertidumbre por las elecciones de 2027 y la fortaleza del dólar en noviembre.

El entorno de los mercados financieros argentinos ha experimentado un cambio de tendencia significativo debido al aumento de la incertidumbre política y a la presión externa sobre la divisa. Los operadores bursátiles y los asesores financieros están sugiriendo activamente que los inversores vendan dólares para posicionarse en tasas de interés en pesos, con el objetivo explícito de recomprar más divisas extranjeras en el futuro cercano.

Fin de la euforia del carry trade bursátil

Esta recomendación estratégica llega tras varios meses de ganancias considerables en dólares obtenidas mediante la estrategia de carry trade. De acuerdo con el informe de estrategia bursátil publicado por Portfolio Personal Inversiones en noviembre, esta técnica fue una de las pocas ganadoras del mercado local durante el segundo semestre del año. Mientras el resto de los segmentos arrojó pérdidas, lideradas por las acciones argentinas con un rojo promedio ponderado en el índice Merval, el carry trade se consolidó como la excepción positiva.

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Mecanismo de la estrategia y rendimiento histórico

Para comprender por qué esta maniobra ha sido tan relevante, es necesario desglosar su funcionamiento. El carry trade implica abrir posiciones en instrumentos en pesos, aprovechando la diferencia entre las altas tasas de interés locales y el costo de financiamiento en dólares. El inversor gana siempre que las tasas de interés en pesos superen el avance del tipo de cambio durante el lapso en que está posicionado. Si la estrategia resulta ganadora, el inversor termina con más dólares que al inicio, tras desarmar la posición en pesos para volver a comprar divisas.

Desde mediados de julio, la mayoría de los bonos CER acumuló una ventaja relativa entre 17% y 23% frente a los bonos Globales, al expresar sus rendimientos en dólares al tipo de cambio de contado con liquidación, superando incluso las expectativas iniciales de los analistas. La resiliencia del peso, aún en un contexto de fuerte corrección de la deuda soberana, fue determinante para este desempeño excepcional.

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Factores de riesgo político y externo

El motivo principal para esta revisión de las carteras es la incertidumbre respecto a las elecciones de 2027 y el mal clima externo, los cuales presionan al tipo de cambio. La fortaleza global del dólar, la debilidad del real brasileño y las mayores necesidades de financiamiento del Tesoro para 2027 aconsejan comenzar a reducir la exposición al carry trade desde una perspectiva de administración de riesgos. Además, la cercanía de fin de año agrega más riesgo, porque la moneda local podría acompañar parcialmente la tendencia alcista del dólar estadounidense.

Los datos recientes confirman esta volatilidad. En los últimos días hubo fuertes movimientos alcistas: en lo que va de noviembre, el dólar alcanzó niveles cercanos al rendimiento mensual de los títulos en pesos, que ronda el 2,5%. En apenas una semana se registraron incrementos significativos que erosionan la ventaja de mantener posiciones solo en moneda local.

Pérdidas de bonos y nuevas recomendaciones

El contraste con otros activos es contundente. Entre el 1 de julio y el 17 de noviembre, medido en moneda dura, los bonos Bopreal en dólares registraron una caída del 9,6%, mientras que los bonos provinciales en dólares cayeron un 12,5%. Por estas razones, Portfolio Personal Inversiones plantea que llegó el momento de cerrar posiciones en pesos, al menos de manera parcial, para alcanzar una posición más neutral en las carteras de sus clientes.

El asesor financiero José Ignacio Bano desaconseja a sus clientes entrar al carry trade en este momento. Aclara que no espera una suba acelerada ni un salto abrupto del tipo de cambio, pero un avance moderado, con tasas en pesos en torno al 2,5% mensual, anularía rápidamente la ganancia esperada. Resalta que el rendimiento real del carry trade es inferior en comparación con la inflación, que en el año acumula el triple. Por lo tanto, sugiere mucha precaución al momento de encarar estrategias en moneda doméstica.

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Riesgos de una semana y equilibrio de carteras

El analista Gastón Lentini advierte que una suba del tipo de cambio de una o dos semanas puede borrar las ganancias de quienes apostaron por esta estrategia durante varios meses. "El carry trade dio un muy buen resultado en los últimos meses. Sin embargo, en estos días vimos hacerse realidad todos los riesgos asociados", consideró. Son pocas las empresas o personas que en esta instancia quedan haciendo carry.

La estrategia actual propone aumentar gradualmente la exposición a títulos de deuda soberana en dólares, como los bonos Globales, sin abandonar por completo las estrategias de carry trade. Se trata de un rebalanceo de carteras para reducir la exposición a activos en pesos y equilibrarlos con instrumentos dolarizados, mitigando así el impacto potencial de los comicios de 2027 y la situación externa.