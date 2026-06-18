Inversores argentinos cambian de rumbo hacia la rentabilidad real y la construcción ante la falta de crédito

En un contexto de alta incertidumbre económica, los argentinos están alejándose de instrumentos tradicionales y volviéndose innovadores en búsqueda de rendimiento. La construcción y la renta variable se posicionan como nuevas apuestas, mientras la deuda bancaria sigue siendo un obstáculo. La encuesta del sector muestra nuevas dinámicas de financiamiento y de prioridades en la cultura de inversión local.

En el panorama económico actual, la volatilidad y la incertidumbre se han convertido en la norma, y los inversores y empresarios argentinos están ajustando sus estrategias de ahorro y captación de capital.

Según una encuesta realizada por la asociación Construya, la respuesta a la pregunta sobre el mejor método de ahorro en la actualidad revela una consolidación de la confianza en la renta variable como vehículo para captar valor, especialmente en un contexto que sugiere una posible recuperación económica. Esta tendencia contrasta con la tradición de los argentinos de valorar el ladrillo como el activo de referencia para preservar el capital a largo plazo.

Aunque la fortaleza histórica del mercado inmobiliario no ha desaparecido, su atractivo como la "mejor" opción de ahorro ha disminuido en relación con alternativas percibidas como más productivas o con mayor rendimiento. Entre las opciones más conservadoras, los plazos fijos con rendimiento del 7 por ciento y los depósitos bancarios con un 3 por ciento son cada vez menos llamativos. Las criptomonedas también aparecen en la lista, pero con una participación muy marginal.

El énfasis se vuelve claro cuando se examina el segmento de la inversión en construcción. Los motivos que impulsan esta elección son predominantemente pragmáticos y de retorno de capital a corto término, dados los horizontes de inversión relativamente cortos que predominan en la cultura de decisión argentina.

La calidad del proyecto y las prácticas de sostenibilidad no logran desplazar a las variables financieras básicas en la jerarquía de decisiones del inversor promedio, aunque sí este es un tema de creciente interés. Un análisis más profundo revela la manera en la que los flujos de dinero se están moviendo para sostener los negocios inmobiliarios.

La encuesta indica que el 28 por ciento de los empresarios no utiliza financiamiento externo y, cuando necesitan apoyo, recurren a la financiación de proveedores (18 por ciento) o a estructuras de fideicomisos (10 por ciento). Este fenómeno se explica por la falta de confianza en el sistema bancario tradicional y la imposibilidad de acceder a créditos convenientes, lo que convierte a la rentabilidad y al tiempo de retorno en factores cruciales para la continuidad del proyecto.

La evolución de la cultura de inversion argentina refleja no solo una búsqueda de mejores retornos en un escenario cambiante, sino también la adaptación a un entorno donde la deuda bancaria tradicional es cada vez más limitada. Este cambio de paradigma tendrá repercusiones significativas en la forma en que los argentinos planifican sus finanzas y en cómo se desarrollan los sectores de la economía que dependen de la construcción y la inversión en mercados de capitales.

En última instancia, la resiliencia de el ladrillo y la aparición de la renta variable como apuesta principal, siguen marcando la evolución de los patrones comunes de ahorro y financiación para inversionistas locales





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