Inversores Argentinos Apuestan por Obligaciones Negociables del Sector Energético en Busca de Rendimientos Seguros en Dólares

El mercado secundario de Obligaciones Negociables (ONs) en Argentina experimenta un renovado interés de los inversores, quienes priorizan emisores del sector energético, especialmente aquellos vinculados a Vaca Muerta. A pesar del riesgo país, estas empresas ofrecen balances sólidos, ingresos en divisas y rendimientos atractivos en dólares, superando a comparables regionales.

El mercado secundario de Obligaciones Negociables (ONs) ha recuperado un papel protagónico entre los inversores argentinos. Este resurgimiento se produce en un contexto marcado por una mayor liquidez disponible y tasas de interés globales que se mantienen en niveles elevados. Ante este escenario, los inversores están rearmando sus carteras de crédito corporativo local. La preferencia se inclina cada vez más decididamente hacia emisores que operan dentro del sector energético .

La razón principal de esta tendencia radica en que este sector concentra los fundamentos más sólidos y la mayor capacidad de generación de divisas, aspectos cruciales en el entorno económico actual. Un informe reciente elaborado por Allaria, especializado en renta fija corporativa, ha trazado un mapa detallado de esta situación. Este análisis permite identificar con claridad cuáles son los nombres de empresas más buscados por los inversores y qué niveles de rendimiento están dispuestos a aceptar. La demanda se concentra predominantemente en compañías relacionadas con el desarrollo de Vaca Muerta. En este mercado, se observa una diferenciación creciente entre el riesgo soberano, asociado a la deuda del Estado, y el riesgo corporativo, inherente a la deuda de empresas. La lógica subyacente es que, mientras Argentina aún enfrenta un spread de riesgo elevado debido a factores macroeconómicos generales, varias empresas argentinas exhiben balances financieros más ordenados, cuentan con ingresos generados en dólares y presentan perspectivas de crecimiento sostenido a futuro. Dentro de este universo de empresas energéticas, las emisiones de compañías como Vista Energy, Pampa Energía y Tecpetrol emergen como referencias clave en el mercado. Los rendimientos que ofrecen estos instrumentos se sitúan en torno al 7% anual en dólares, presentando niveles muy similares entre sí. Específicamente, Vista Energy ofrece un rendimiento cercano al 7,15%, Pampa Energía un 7,16%, y Tecpetrol alrededor del 7,14%. Esta relativa homogeneidad en las tasas de rendimiento, especialmente en el segmento de mayor calidad crediticia, refleja una compresión significativa de las tasas. En contraste, la curva de rendimientos de YPF es más amplia, mostrando rendimientos que varían desde la zona del 6,5% hasta niveles cercanos al 8%, dependiendo del plazo de vencimiento y la estructura específica de cada bono. Esta homogeneidad en las tasas de las empresas energéticas de alta calidad puede interpretarse como una señal de que el mercado está dispuesto a asumir riesgo corporativo argentino. Sin embargo, lo hace con un enfoque sectorial muy definido, concentrando sus posiciones en emisores que tienen una fuerte exposición al negocio exportador y que se benefician de la dinámica del mercado petrolero. El atractivo de estas Obligaciones Negociables no se limita únicamente al cupón de interés que pagan. El diferencial clave reside en los spreads que aún ofrecen en comparación con instrumentos similares de otros países de la región. El análisis de Allaria señala que, a pesar de los sólidos fundamentos operativos y financieros, empresas como YPF o Vista Energy cotizan con primas de riesgo cercanas a los 300 puntos básicos por encima de sus pares latinoamericanos, como Petrobras o Pemex. Esta brecha en los rendimientos se debe, en gran medida, a que el riesgo país de Argentina impone un techo general a todo el crédito corporativo del país. No obstante, desde la perspectiva de los inversores, esta situación también abre una ventana de oportunidad. Les permite capturar rendimientos relativamente altos en compañías que, desde el punto de vista operativo, presentan niveles de apalancamiento moderados y una sólida capacidad de generación de flujo de caja. De hecho, varias de estas empresas operan con niveles de deuda neta en relación con su EBITDA (utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) que oscilan entre 1x y 1,6x. Estos niveles son significativamente inferiores a los de muchos emisores de alto rendimiento (high yield) en la región. Más allá de este núcleo de empresas energéticas, el mercado de Obligaciones Negociables ofrece una gama más amplia de rendimientos para aquellos inversores dispuestos a asumir un mayor nivel de riesgo. En el tramo intermedio de la curva, se encuentran compañías cuyos rendimientos se ubican en la franja del 8% al 10%. Para créditos considerados más exigidos o con menor liquidez, las tasas de rendimiento pueden superar cómodamente el 12%. Esta estructura configura una curva de rendimientos donde el inversor tiene la posibilidad de elegir entre perfiles más defensivos, buscando retornos en torno al 7%, o estrategias más agresivas, apuntando a tasas de doble dígito, aunque esto implique una mayor exposición a los factores de riesgo específicos de cada emisor. Por esta razón, siempre se recomienda realizar un análisis exhaustivo del crédito y la salud financiera de la compañía antes de invertir. En este sentido, Leandro Monnittola, asesor financiero, en una reciente conversación con El Cronista, destacó que los bonos corporativos continúan ofreciendo oportunidades de inversión atractivas dentro del segmento de renta fija. Señaló que existen alternativas que se adaptan a diversos perfiles de riesgo y horizontes de inversión, incluso en un contexto donde la compresión de retornos en las curvas sigue su curso, pero aún persisten opciones interesantes. En este marco, Monnittola mantuvo su preferencia por créditos de compañías con alta calificación crediticia, bien posicionadas dentro de la curva y con rendimientos atractivos para perfiles conservadores con un horizonte de inversión a largo plazo. Específicamente, resaltó las emisiones de Pampa Energía (con ticker MGCOD), Pan American Energy (con ticker PN43D) y Vista Energy (con ticker VSCXD). Estas emisiones tienen vencimientos entre 2037 y 2038 y ofrecen tasas internas de retorno (TIR) cercanas al 7%. El asesor financiero subrayó que estos instrumentos combinan solidez financiera con una buena visibilidad de flujos de caja futuros, lo que los convierte en una alternativa adecuada para aquellos inversores que buscan previsibilidad en sus ingresos en dólares a lo largo del tiempo. En lo que respecta al tramo intermedio de la curva de rendimientos, Monnittola observó que la compresión de retornos es más pronunciada, con rendimientos que se sitúan en un rango aproximado de entre el 5,5% y el 6%. En este segmento, mencionó las ONs de Cresud (con ticker CS47D) y Loma Negra (con ticker LOC6D), cuyos vencimientos se encuentran entre 2028 y 2029. Finalmente, para perfiles de inversión moderados a agresivos, Monnittola identificó oportunidades puntuales con potencial de mayor retorno. En particular, señaló una emisión de MSU Energy (con ticker RUCED), con vencimiento en 2027. Esta emisión recientemente mejoró su calificación crediticia a niveles cercanos a doble AA- y actualmente ofrece rendimientos en torno al 8%. La coyuntura actual favorece a los bonos corporativos argentinos, especialmente aquellos del sector energético, que demuestran resiliencia y atractivo para inversores que buscan retornos competitivos en dólares, a pesar de la prima de riesgo país





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