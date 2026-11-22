El gobierno provincial destinará recursos limitados para completar más de 500 obras, con fuerte énfasis en la red vial y el saneamiento hídrico para mejorar servicios públicos.

El Gobierno provincial de Buenos Aires ha definido su estrategia de infraestructura para 2027 con un enfoque estricto en la finalización de obras en curso, dado que los recursos financieros disponibles enfrentarán una disminución real significativa debido a la inflación. Ante este escenario, la administración presidida por Javier Milei (conocida como el Gobierno del Panal) ha priorizado el gasto social sobre la iniciación de nuevos grandes proyectos de construcción, optando por una selección minuciosa de intervenciones puntuales.

El análisis detallado de los 104 archivos que componen el proyecto de Presupuesto 2027 revela un plan de inversiones por $ 1,22 billones, lo que representa un incremento nominal del 8,7% respecto a los $ 1,12 billones asignados para el año 2026. Sin embargo, considerando una tasa de inflación interanual aproximada del 32%, este aumento nominal se traduce en una caída real de alrededor del 18% en el poder adquisitivo para infraestructura. Esta reducción obliga a la administración a concentrar sus esfuerzos en completar más de 500 obras distribuidas en toda la provincia.

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Desglose Sectorial de la Inversión Pública

La distribución de los fondos establece claras prioridades estratégicas para la mejora de la conectividad y los servicios básicos. De acuerdo con el mensaje de elevación del Presupuesto 2027, el 58% del plan de obras corresponde exclusivamente a infraestructura vial, representando una cifra de aproximadamente $ 707.500 millones. Este sector absorbe la mayor parte del presupuesto, reflejando la urgencia de mantener y mejorar la red de transporte provincial.

En segundo lugar, el saneamiento y el agua concentran el 17,9% de las inversiones, equivalente a unos $ 218.350 millones. Juntos, los programas viales y los de agua y saneamiento suman casi el 76% de todos los recursos previstos para infraestructura durante el próximo año. Otros sectores reciben asignaciones menores, como obras para escuelas, hospitales y edificios públicos (13,2%), energía y gasoductos (8,2%) y vivienda (2,7%), mostrando una jerarquización clara de las necesidades estatales.

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Proyectos Viales y el Rol de AGOS

Dentro del abanico de proyectos viales, la empresa AGOS aparece entre los grandes beneficiarios de las asignaciones para 2027, ya que concentra parte significativa del financiamiento provincial a través de aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital. La compañía prevé invertir $ 65.434 millones durante 2027 en tres tramos específicos, contribuyendo al mantenimiento y mejora de la red de autopistas bajo su gestión.

Entre los proyectos individuales con mayores montos destaca la autopista Buenos Aires - La Plata. El tramo IV, que abarca 11,5 kilómetros sobre la A005 entre la ruta 36 y la 8, tiene previstos $ 82.533 millones para 2027 y otros $ 34.641 millones para 2028. Por su parte, el tramo I, de 10,5 kilómetros sobre la ruta 8 entre la A005 y la 36, contempla $ 19.853 millones para el año en curso, con una inversión mucho mayor programada de $ 122.410 millones para el ejercicio siguiente, lo que indica una estrategia de ejecución escalonada.

Además de las grandes concesiones, el programa provincial tiene asignados $ 62.356 millones específicamente para la conservación de caminos rurales no pavimentados, junto con otras partidas destinadas al mejoramiento de la red vial productiva. Esta inversión busca mantener la conectividad en zonas rurales y facilitar el transporte de mercancías agrícolas, vital para la economía local.

Avances en el Sistema de Agua Potable

La provisión de agua potable representa otro capítulo central y complejo del plan de infraestructura, con dos proyectos de gran envergadura que buscan garantizar el abastecimiento para más de 400.000 habitantes en las provincias de Buenos Aires y La Pampa. Estos sistemas están divididos en bloques de construcción y licitación para optimizar los recursos y los plazos de entrega.

El primer proyecto importante contempla $ 53.591 millones para 2027 y otros $ 107.874 millones para 2028. El segundo tiene previstos $ 55.630 millones para el próximo ejercicio y $ 145.251 millones para el siguiente. La unidad ejecutora de estas obras tiene asignados $ 97.039 millones para 2027 y otros $ 145.909 millones para 2028, asegurando la continuidad de las tareas críticas de ingeniería hidráulica.

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Para el bloque B, que incluye aproximadamente 20 kilómetros de cañería troncal y ramales de distribución, se han asignado $ 29.689 millones. El bloque C, con otros 18 kilómetros de cañerías y estaciones de bombeo, cuenta con $ 30.086 millones. Adicionalmente, el bloque D tiene previstos $ 12.012 millones y el acueducto Paraná-San Francisco, otros $ 25.247 millones, demostrando un esfuerzo multisectorial para asegurar el servicio básico.

Estrategia Política y Cronograma de Ejecución

La unidad ejecutora del sistema hídrico indica que el bloque A, que comprende la toma de agua y la planta potabilizadora, se encuentra actualmente en construcción, mientras que los bloques B y C fueron licitados en febrero de este año. Para el bloque D, el proceso de adjudicación y ejecución continúa su marcha, con plazos definidos en el presupuesto aprobado por la Legislatura.

La intención oficial es "ir inaugurando todo lo que se pueda más allá de las habilitaciones al tránsito", reconoció un alto funcionario provincial, en referencia a la cercanía de las elecciones de 2027. Esta estrategia implica actos programados para mostrar los avances e inaugurar tramos, nudos viales y puentes a medida que se completen, sin esperar necesariamente a la finalización total de los proyectos mayores.

En términos globales, el Estado Provincial proyecta inversiones de capital por $ 602.797 millones durante 2027, según las planillas acompañantes del proyecto de Presupuesto enviado a la cámara legislativa. De este total, $ 381.084 millones corresponden estrictamente a trabajos públicos, mientras que otros $ 221.713 millones están destinados a bienes de capital, fundamentalmente maquinaria, equipos e inversiones de la compañía energética, completando el mapa de la acción estatal para el próximo año.