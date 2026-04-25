Inversión Extranjera en Pesos Alcanza Máximos Históricos: ¿Riesgo Cambiario?

La tenencia de activos financieros en pesos por parte de inversores extranjeros superó los u$s3.700 millones a fines de 2025, impulsada por el 'carry trade'. Analizamos los riesgos cambiarios y las diferencias con escenarios pasados.

La inversión extranjera en activos financieros denominados en pesos ha experimentado un crecimiento significativo, alcanzando los u$s3.700 millones al cierre de 2025. Este dato, revelado por el Banco Central a través de su vicepresidente Vladimir Werning durante una exposición en Washington, representa un aumento del 85% en comparación con los u$s2.000 millones de finales de 2024 y un incremento aún mayor, del 165%, respecto a los u$s2.000 millones registrados en diciembre de 2023, poco después de la asunción del presidente Javier Milei .

La composición de esta inversión se divide principalmente entre bonos del Tesoro, que suman casi u$s2.000 millones, e instrumentos del Banco Central, que alcanzan los u$s1.700 millones. El equipo de investigación de PPI estima que esta tendencia alcista continuó durante los primeros meses de 2026, con la incorporación de nuevos inversores internacionales, especialmente en enero y febrero, lo que sugiere que la cifra actual podría ser aún mayor y se reflejará en los próximos informes oficiales.

Este crecimiento se atribuye principalmente a la estrategia del 'carry trade', donde los inversores venden dólares para adquirir instrumentos en pesos, anticipando que las tasas de interés superarán la devaluación de la moneda, permitiéndoles recomprar divisas con ganancias en el futuro. Si bien en teoría una alta participación de inversores en el mercado de pesos a través del 'carry trade' podría generar riesgos para el tipo de cambio, como una demanda repentina de dólares en caso de noticias negativas o inestabilidad financiera, la situación actual difiere de períodos anteriores.

La preocupación radica en la posibilidad de que inversores extranjeros, ante un escenario adverso, busquen rápidamente dolarizar sus tenencias y repatriar sus fondos, lo que podría ejercer presión sobre el tipo de cambio. Experiencias pasadas, como las salidas masivas de capitales entre 2018 y 2019 durante la presidencia de Mauricio Macri, demuestran el impacto negativo que estas situaciones pueden tener en la economía y la estabilidad financiera.

En aquel entonces, factores internos y externos provocaron una fuerte devaluación y una crisis que contribuyeron a la derrota electoral de Macri. Sin embargo, el contexto actual presenta diferencias significativas que mitigan estos riesgos. Actualmente, existen controles cambiarios para empresas que limitan la entrada y salida de capitales, y un mejor orden macroeconómico y flujo de divisas contribuyen a reducir las tensiones financieras. Un factor crucial es la diferencia en el volumen de inversión extranjera en comparación con 2017.

Mientras que actualmente la tenencia de activos en pesos por parte de extranjeros supera los u$s3.700 millones, en 2017 alcanzaba los u$s30.700 millones. Esto significa que la participación actual de los inversores extranjeros en el mercado local es solo un poco más del 10% de lo que era a mediados del gobierno de Macri, lo que reduce significativamente su capacidad para generar un impacto desestabilizador en el tipo de cambio.

El economista Gabriel Caamaño argumenta que el 'carry trade' no distingue la nacionalidad de los inversores y que los inversores locales son los más propensos a ajustar sus posiciones ante cambios en las condiciones del mercado. Además, señala que los controles cambiarios son más estrictos para los inversores institucionales que para los individuos.

En cuanto a la posibilidad de una salida masiva de inversiones en pesos que impulse el precio del dólar en 2026, Caamaño considera que dependerá de la rapidez con la que los inversores decidan deshacer sus posiciones en pesos





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