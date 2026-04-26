Inversión de Tendencia: Alquilar en CABA Ahora Puede Ser Más Barato que en el Conurbano

Un nuevo informe revela que Canning, en el sur del Gran Buenos Aires, se ha convertido en una de las zonas más caras para alquilar, superando incluso a algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. El mercado inmobiliario experimenta cambios significativos con la modificación de la Ley de Alquileres y la variación en la oferta y demanda.

Un cambio significativo se está produciendo en el mercado inmobiliario del Área Metropolitana de Buenos Aires. Tradicionalmente, la Ciudad de Buenos Aires ( CABA ) ha sido considerada una de las zonas más costosas para alquilar una propiedad.

Sin embargo, los últimos informes de Zonaprop de marzo revelan una inversión de tendencia: actualmente, alquilar en CABA puede ser más económico que en ciertas áreas del Gran Buenos Aires (GBA). Este cambio se debe a que algunos distritos del Conurbano, particularmente en el sur, han experimentado un aumento considerable en los precios de alquiler, superando incluso a los de la Ciudad.

Canning, en el partido de Esteban Echeverría, se ha convertido en un destino habitacional premium, con un precio promedio de $813.757 por mes para un departamento de dos ambientes. Este valor supera a otros barrios del sur del GBA como City Bell ($704.836) en La Plata y Banfield ($673.304) en Lomas de Zamora. El precio medio de alquiler de un departamento de dos ambientes en GBA Sur se sitúa en $598.588 mensuales, mostrando un incremento del 2,3% respecto a febrero.

En el primer trimestre de 2024, el aumento acumulado fue del 6,5%, inferior al 10,9% registrado en el mismo período de 2023 y a la inflación del período (8,5%). Los departamentos más grandes han experimentado el mayor incremento de precio interanual. La disparidad dentro del GBA Sur es notable, con Luis Guillón, también en Esteban Echeverría, ofreciendo alquileres promedio de $453.030, una diferencia del 79% con respecto a Canning.

En contraste, la “zona media” del GBA, como Vicente López ($801.593), Tigre ($749.190) y Muñiz ($706.650), sigue siendo más accesible. La “zona alta” del norte, con La Lucila ($1.104.577), Olivos ($895.319) y Don Torcuato ($849.989), presenta los precios más elevados. En los últimos 12 meses, el precio real ha aumentado un 4,2%, aunque a un ritmo más lento que en años anteriores.

En CABA, Puerto Madero lidera el ranking con $1.358.875 por un departamento de dos ambientes, seguido por Núñez ($915.379) y Palermo ($911.708). Parque Chas ($858.265) encabeza la “zona media” de CABA, superando a Caballito ($802.220), que es ligeramente más económico que Canning. Desde la pandemia, la oferta de alquiler ha disminuido, alcanzando un mínimo histórico en febrero de 2023.

Sin embargo, la derogación de la Ley de Alquileres en enero de 2024 provocó un aumento del 62% en la oferta de departamentos en CABA, aunque este crecimiento se ha moderado desde entonces. Canning también destaca en el mercado de venta en GBA Sur, aunque su precio por metro cuadrado (alrededor de u$s 1950 en Ezeiza) es menor que su valor en alquiler en comparación regional.

La rentabilidad bruta anual para un inversor en Canning es del 6,4%, situándose en la franja media-alta de la zona sur, con un tiempo estimado de recuperación de la inversión de aproximadamente 15 años y medio, por debajo del promedio regional





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