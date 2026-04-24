Inverlat, dueño de Havanna, tomará el control de la Terminal de Ómnibus de Retiro

El gobierno oficializó la iniciativa privada para modernizar la terminal, poniendo fin a 33 años de gestión de TEBA S.A. El proyecto incluye una inversión total privada, la construcción de un hotel y un centro de convenciones, y una concesión de 30 años.

A través del Decreto 273/2026, publicado en el Boletín Oficial el 24 de abril, el gobierno nacional ha oficializado la iniciativa privada del fondo propietario de Havanna para asumir la operación de la Terminal de Ómnibus de Retiro.

Este proyecto ambicioso contempla una inversión totalmente privada destinada a modernizar la estación de micros, considerada la más importante de Argentina, ubicada en la Capital Federal. Además de la modernización, se planea la construcción de un hotel y un centro de convenciones, a cambio de una concesión a largo plazo de 30 años.

La medida, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, declara de 'interés público' la propuesta privada presentada por un consorcio liderado por el fondo Inverlat, conocido por ser dueño de marcas icónicas como Havanna. Esta decisión no solo busca revitalizar una infraestructura que ha sufrido décadas de abandono, sino que también marca el fin de la influencia dominante de TEBA S.A.

, la empresa de Néstor Otero, que operó la terminal durante 33 años bajo prórrogas inestables y envuelta en constantes disputas legales. El poder de Otero, apodado 'el Zar de Retiro', fue tal que las autoridades nacionales solo se atrevieron a considerar un cambio significativo en la gestión de este espacio después de su fallecimiento a finales del año pasado.

Durante los últimos 20 años, Otero operó la terminal con una concesión vencida, gracias a múltiples extensiones contractuales otorgadas por gobiernos sucesivos, incluyendo las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires. Desde 1993, Otero mantuvo el control de la terminal, aprovechando su capacidad para adaptarse a los cambios políticos y la expiración de la concesión original en 2006.

Operó bajo un esquema de 'tenencia precaria' y prórrogas firmadas por sucesivos secretarios de Transporte, utilizando esta 'provisionalidad permanente' como justificación para evitar inversiones de capital a largo plazo, limitándose a un mantenimiento mínimo mientras los ingresos por tasas de uso de plataforma y alquileres seguían siendo sustanciales. Durante la gestión de Otero, la terminal experimentó un deterioro significativo.

Mientras que otros nodos de transporte en la región se modernizaban, como Tres Cruces en Montevideo, Retiro quedó estancada en el pasado. La falta de inversión tecnológica fue evidente en la ausencia de sistemas inteligentes de gestión de flujo de micros y seguridad, así como en la degradación del entorno.

La falta de un plan de integración urbana convirtió a la terminal en una 'isla' insegura, desconectada de la trama urbana y de otros medios de transporte como el tren y el subte. Además, Otero quedó asociado a la corrupción estructural, habiendo sido procesado por el pago de sobornos, como el alquiler del departamento del exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime.

Esto generó un bloqueo institucional, ya que durante años ningún gobierno se atrevió a licitar seriamente la terminal por temor a quedar envuelto en impugnaciones judiciales de TEBA o en las consecuencias de los casos de corrupción. Para los pasajeros, la era Otero se tradujo en inseguridad crónica, falta de controles de acceso y monitoreo efectivo, servicios deficientes, sanitarios en mal estado, falta de climatización y una oferta comercial obsoleta.

A pesar de algunas reformas superficiales, como la instalación de nuevos monitores y puertas automáticas, la terminal presenta graves deficiencias estructurales. Actualmente, la terminal recibe entre 10 y 12 millones de pasajeros anuales, pero su infraestructura operativa está deteriorada, con problemas crónicos de iluminación y seguridad en las zonas perimetrales.

El diseño actual no se adapta a las necesidades de un nodo intermodal moderno, que debería estar conectado con el Subte, los trenes y los colectivos, funcionando más como una estación de paso aislada que como un centro logístico eficiente. Para garantizar la continuidad del transporte de larga distancia durante el proceso de licitación, el Gobierno ha dispuesto que el operador actual continúe prestando el servicio de manera provisional.

Esta continuidad es 'precaria', lo que significa que el Estado puede reemplazar a TEBA en el momento en que se adjudique la nueva concesión a Inverlat o a cualquier otro ganador del proceso. A pesar de este contexto, las empresas de transporte han denunciado constantemente aumentos en los cánones por uso de plataforma, costos que finalmente se trasladan al precio del boleto. El legado de Otero es una terminal que requiere una inversión masiva y urgente.

No se trata simplemente de pintar o reparar techos, sino de una reconstrucción integral para devolverle a Retiro su funcionalidad y seguridad





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