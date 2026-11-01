Intoxicación masiva en Ezeiza: 15 turistas afectados tras viaje desde Ushuaia

Dieciséis turistas de múltiples nacionalidades presentaron síntomas de intoxicación al aterrizar en Ezeiza tras un crucero en Ushuaia. Ninguno requirió hospitalización.

Al menos 15 turistas llegaron al aeropuerto internacional de Ezeiza con síntomas de intoxicación. Este incidente ocurrió después de que los viajeros viajaron desde Ushuaia a bordo de tres vuelos de cabotaje operados por Aerolíneas Argentinas. El suceso generó un operativo de emergencia que se extendió desde las 20:30 del sábado hasta las 2 de la madrugada del domingo.

Operativo sanitario y atención médica

Los pasajeros fueron atendidos de inmediato por personal de Sanidad en las instalaciones del aeropuerto. A los afectados se les brindó hidratación intravenosa y asistencia médica general para stabilizar sus condiciones. Ocho de los viajeros recibieron medicación específica durante la atención inicial.

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Es fundamental destacar que ninguno de los pacientes necesitó ser trasladado a un hospital. Todos los turistas permanecieron fuera de peligro durante todo el proceso de evaluación médica. Las autoridades sanitarias confirmaron que la situación estaba bajo control al finalizar la madrugada.

Origen del brote de intoxicación

Según los testimonios recogidos por las autoridades, los afectados habían desembarcado de un crucero en Ushuaia antes de abordar los vuelos de regreso. Los turistas indicaron que durante su travesía marítima recibieron viandas que contenían productos de atún y pollo.

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Esta información ha llevado a que una de las hipótesis principales apunte a que los alimentos consumidos a bordo del barco podrían haber provocado los cuadros de intoxicación. Las autoridades están investigando los suministros de las embarcaciones implicadas.

Internacionalización del caso

Entre los turistas afectados había ciudadanos de diversas naciones, incluyendo Francia, Alemania, Australia y Noruega. Este detalle confirma la naturaleza internacional del incidente y la necesidad de coordinación con los cuerpos consulares correspondientes.

Al puerto de Ushuaia habían llegado dos cruceros recientemente, uno de origen noruego y otro de procedencia chilena. Sin embargo, todavía no se pudo establecer con certeza en cuál de estas embarcaciones viajaban los pasajeros que presentaron síntomas.

Conclusión de las averiguaciones

El operativo sanitario concluyó durante la madrugada sin mayores complicaciones. Las autoridades continúan avanzando con las averiguaciones para determinar el origen exacto de la intoxicación. Hasta el momento, no se ha reportado hospitalización para ninguno de los 15 turistas involucrados.