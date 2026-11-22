El secretario general de la UOM, Abel Furlan, cuestiona la intervención judicial de la justicia como un acto de lawfare. Afirma que la medida busca revertir cambios en la administración de fondos sindicales.

Abel Furlan, secretario general de la Unión Metalúrgica ( UOM), ha declarado que la reciente intervención judicial que desplazó a su conducción constituye una maniobra típica de lawfare con graves consecuencias políticas e institucionales para el movimiento obrero argentino. En sus primeras declaraciones tras el desplazamiento, Furlan afirmó que esta acción es parte de una ofensiva estratégica que busca revertir las conquistas obtenidas por la organización durante su gestión al frente del sindicato.

Denuncia de desposesión sindical y recuperación de autonomía

El líder sindical describió el momento actual como un episodio que quedará grabado en la historia al desconocer la voluntad expresa de los trabajadores metalúrgicos. Explicó que la intervención judicial repuso a empresas y personas vinculadas al sistema anterior a su gestión, desactivando así la lucha paritaria necesaria para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Furlan calificó la intervención de totalmente servil a los intereses empresariales, señalando que se ataca a una conducción elegida democráticamente tras años de trabajo en fábricas y seccionales.

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Furlan recordó que asumió con el respaldo de una inmensa mayoría de las seccionales y un mandato claro para transformar la organización. Su proyecto no se limitaba a administrar servicios o negociar salarios, sino que buscaba discutir el modelo productivo, la política industrial y la distribución de la riqueza. La meta era fortalecer el orgullo de pertenencia, profesionalizar la gestión y construir cuadros sindicales capaces de enfrentar los desafíos del presente y del futuro con iniciativa política propia.

Conflictos por la administración de recursos y Donington

Una cuestión central de ese proyecto de transformación fue la recuperación del control sobre los recursos sindicales. Furlan detalló que, al asumir, encontraron que la empresa privada Donington S.A. llevaba veinte años participando en la administración de los fondos de los trabajadores. La directiva decidió terminar con ese vínculo comercial para recuperar la autonomía financiera de la UOM, una medida respaldada por los órganos estatutarios del sindicato.

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Para ejecutar este cambio, se estableció un nuevo fideicomiso administrado por el Banco Nación. Furlan enfatizó que esta decisión tocó intereses económicos muy poderosos, pero que los resultados fueron indiscutibles. En apenas tres años de gestión, se duplicó el patrimonio de la UOM. Los balances de la organización, incluyendo el ejercicio de 2025, registraron un resultado positivo superior a los 10.700 millones de pesos, fortaleciendo los ahorros y la posición financiera del sindicato en un contexto de enorme dificultad económica para la industria.

Defensa del contrato con USEM y el Banco Nación

Ante las cuestionamientos judiciales sobre la contratación de USEM, la empresa que reemplazó a Donington, Furlan aclaró que no se trataba de cumplir funciones idénticas. Bajo el nuevo contrato de fideicomiso con el Banco Nación, la administración de los recursos permanecía en manos de los órganos estatutarios de la UOM. USEM fue contratada exclusivamente para realizar las tareas de gestión bancaria y operativa exigidas por el propio banco, abarcando más de 50 seccionales.

El secretario general subrayó que la decisión fue aprobada por el Secretariado Nacional, enmarcada en las facultades conferidas por el Consejo Directivo, y posteriormente sometida a la aprobación del Congreso Nacional de Delegados. Furlan afirmó que toda la documentación, incluyendo resoluciones, contratos, procedimientos y rendiciones de cuentas, está disponible y demuestra que la gestión se realizó con el mejor criterio posible, obteniendo resultados positivos visibles que no dejan lugar a dudas sobre la legitimidad administrativa.