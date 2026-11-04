Intervención de Ueno Bank en Paraguay: Riesgos para el Grado de Inversión

La intervención del Ueno Bank por insolvencia afecta a depositantes y fondos estatales. Autoridades descartan contagio sistémico, pero la transparencia es clave para el grado de inversión.

El Banco Central del Paraguay (BCP) intervino al Ueno Bank el 2 de noviembre debido a graves problemas de solvencia, una medida que ha paralizado las operaciones financieras y generado incertidumbre entre sus casi 3 millones de clientes. La entidad fue colocada bajo resolución administrativa tras detectar que su índice de solvencia cayó por debajo del 50% del mínimo requerido, lo que obligó a suspender transferencias, tarjetas y el funcionamiento de sucursales.

Detalles de la Intervención Bancaria

La decisión unánime del directorio del BCP se fundamentó en ajustes realizados a los estados financieros durante un proceso de regularización, revelando debilidades estructurales en la documentación de operaciones crediticias y préstamos otorgados a empresas vinculadas al grupo controlador. A diciembre de 2025, el Ueno Bank concentraba el 8,9% de los depósitos y el 5,9% de los créditos del sistema financiero nacional, lo que convierte este episodio en una prueba crítica para los organismos de control paraguayos.

Also read Crisis en Ueno Bank de Paraguay provoca protestas y parálisis bancaria

Los servicios quedaron completamente suspendidos, impidiendo a los usuarios realizar transacciones cotidianas mientras se determina la situación patrimonial de la institución. El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 75 salarios mínimos mensuales, equivalentes a 228,3 millones de guaraníes, aplicándose esta cobertura por persona y no por cuenta individual. Se anunció un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes por depositante, aunque los saldos superiores dependerán de la recuperación de activos.

Posiciones de Stakeholders y Controles

Las autoridades monetarias y el sector bancario han insistido en calificar el incidente como un hecho puntual y aislado, descartando un contagio sistémico que afecte la estabilidad general del mercado. Carlos Carvallo, entonces presidente del BCP, afirmó que el sistema financiero se mantiene sólido y saludable, atribuyendo los problemas exclusivamente a circunstancias particulares del Ueno Bank y no a un deterioro extendido.

Advertisement

La Asociación Bancaria Paraguaya (Asoban) respaldó esta postura, defendiendo la liquidez del conjunto de entidades y negando riesgos de corrida de depósitos hacia otras instituciones. Sin embargo, el propio sector reconoce que la dimensión de la entidad obliga a monitorear de cerca el proceso, dado que las conexiones políticas y la magnitud de los compromisos generan interrogantes sobre la eficacia de los controles existentes.

La investigación sobre la trazabilidad de los fondos y las condiciones de los créditos otorgados a empresas relacionadas con el grupo controlador ocupa un lugar central en las explicaciones oficiales. Esta transparencia será vital para evitar una caída en la confianza de los inversores y mantener la calificación soberana estable, elementos clave para preservar el grado de inversión del país en los mercados internacionales.

Impacto Regional y Consecuencias Futuras

El impacto de la crisis trasciende las fronteras paraguayas, golpeando directamente el comercio fronterizo en las provincias argentinas de Misiones y Formosa. La parálisis operativa del banco complica pagos y transacciones cotidianas, afectando la fluida actividad económica binacional que depende de la interacción financiera con el mercado paraguayo.

La dimensión pública de la crisis es relevante, ya que el Instituto de Previsión Social (IPS) mantenía inversiones por unos u$s355 millones en Ueno, equivalente a cerca del 9% de su cartera total. La entidad gestionaba el pago de haberes de aproximadamente 32.000 jubilados, además de recursos de otras instituciones estatales como la Administración Nacional de Electricidad y la represa binacional de Itaipú.

Advertisement

Las estimaciones indican que la garantía alcanzará a alrededor del 97% de los depositantes, pero la recuperación de los saldos restantes dependerá de las decisiones adoptadas durante el proceso de resolución. La gestión de esta crisis define no solo el destino de los ahorros individuales, sino también la imagen financiera internacional del Paraguay y su capacidad para atraer capital extranjero en el futuro inmediato.