Interrupciones de energía programadas en Córdoba: zonas y horarios afectados

EPEC anuncia cortes de luz en barrios de Córdoba Capital y localidades como Río Ceballos. Conocé los detalles, horarios y medidas de seguridad para los residentes.

La Empresa Provincial de Energía de Córdoba ( EPEC) confirmó que se llevarán a cabo cortes programados de suministro eléctrico a lo largo de la jornada actual en diferentes puntos de la provincia. Estas interrupciones son necesarias para realizar trabajos de mantenimiento y mejora en la red de distribución que garantiza el servicio a los hogares.

Los cortes afectan específicamente al barrio Roca en la capital, delimitado por las calles Iturraspe, Colón, Bv. Roca y España, así como el área comprendida entre Bv. Roca, España, Castelli y Libertador Norte. Además, se prevé la afectación parcial de los barrios Noreste, Lavalle, zona Industrial Sur, zona Industrial Norte, Villa Argentina y el barrio Centro en Córdoba Capital.

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Detalles de cortes en Río Ceballos y Unquillo

En las localidades de Río Ceballos y Unquillo, la interrupción abarca áreas extensas con diferentes niveles de afectación. La Ruta E53 desde la Estación Transformadora Río Ceballos hasta Aires del Nordeste, junto con El Cedro, Sábato, Porsur, Villa Catalina, Nuevo Río Ceballos, San Cayetano de la Divina Providencia y las Talitas, tendrán un corte parcial. Este sector está en forma parcial.

Por otro lado, sectores de Parque Lujan, Los Vascos, Bella Vista, Aires del Nordeste, Avenida Sabattini desde Ruta E53 hasta avenida San Martin, Loteo La Bancaria, Camino a Estancia Santo Domingo y La Adelina sufren el corte en forma total. Estos datos fueron publicados en la página web oficial de la empresa distribuidora.

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Recomendaciones de seguridad y prevención

EPEC recomienda a los residentes y comerciantes de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias para minimizar los inconvenientes que puedan surgir debido a los cortes programados. La empresa destaca la importancia de desconectar aparatos eléctricos y electrónicos para evitar posibles daños al restablecerse el servicio.

Se sugiere prever alternativas de iluminación y energía para actividades esenciales durante las horas de corte. Asimismo, los usuarios deben mantener reservas de agua y otros suministros básicos para asegurar la continuidad de sus actividades diarias durante la interrupción del servicio eléctrico.