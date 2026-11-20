La tarjeta SUBE sufrirá una suspensión de carga por mantenimiento del sistema hasta el mediodía del domingo. Conozca las alternativas de pago vigentes.

El sistema de pagos mediante la tarjeta SUBE experimentará una interrupción técnica programada que afectará la carga de saldo, la consulta de puntos de venta y la adquisición de bonos. Esta medida, anunciada por el Gobierno, está destinada a optimizar el funcionamiento general de la plataforma digital utilizada por millones de usuarios en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.

Mantenimiento del sistema y horarios afectados

La suspensión de la capacidad de recarga se mantendrá vigente hasta el mediodía del domingo. Durante este periodo crítico, los usuarios no podrán acreditar dinero en sus tarjetas ni realizar compras de bonos de viaje. Es fundamental destacar que esta restricción es exclusivamente operativa, vinculada a actualizaciones en la infraestructura tecnológica del sistema de gestión de pagos.

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El Gobierno recomienda encarecidamente a la ciudadanía realizar las recargas necesarias con anticipación antes de que inicie el mantenimiento. Este aviso es especialmente relevante para aquellos pasajeros que planeen utilizar el transporte público durante la madrugada del domingo y las primeras horas del día siguiente, cuando la disponibilidad de carga estará bloqueada.

Continuidad del servicio y alternativas de pago

A pesar de la imposibilidad de cargar fondos, los viajes en trenes, colectivos y subtes podrán realizarse con total normalidad. El acceso al transporte público no se verá interrumpido, siempre que los pasajeros cuenten con saldo disponible previamente acreditado en sus tarjetas físicas o aplicaciones digitales. La operativa del servicio de movilidad urbana continúa sin alteraciones en su frecuencia o cobertura.

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Además de la tarjeta SUBE con saldo positivo, los usuarios podrán abonar sus viajes utilizando métodos de pago alternativos habilitados. Esto incluye el uso de tarjetas bancarias de débito, crédito y prepagas de las redes Visa y Mastercard que posean tecnología sin contacto. Asimismo, los códigos QR generados por billeteras electrónicas habilitadas para el sistema PAGOO son opciones válidas para completar el trayecto.

Se informa que la funcionalidad de consulta de ubicación en tiempo real de los colectivos a través de la aplicación móvil también sufrirá afectaciones durante el periodo de mantenimiento. Las aplicaciones asociadas al servicio de transporte podrían mostrar datos desactualizados o errores de conexión debido a la parada técnica en los servidores principales.

Impacto en usuarios y recomendaciones finales

La medida busca garantizar la estabilidad del sistema financiero del transporte público a largo plazo. Los usuarios deben planificar sus recargas con tiempo para evitar inconvenientes menores durante el fin de semana. La restauración completa de los servicios de carga y consulta está prevista para el mediodía del domingo.