Internet Day 2026: CABASE anuncia un evento clave para la industria tecnológica argentina

La Cámara Argentina de Internet (CABASE) presenta el Internet Day 2026, un encuentro crucial para la industria tecnológica y de telecomunicaciones, centrado en la Inteligencia Artificial y la infraestructura digital. El evento abordará temas clave como la conectividad, la energía, el espectro y la piratería, buscando impulsar el crecimiento económico y la competitividad del país.

La Cámara Argentina de Internet ( CABASE ) ha anunciado la XII edición del Internet Day , el encuentro más importante para la industria tecnológica y de telecomunicaciones en Argentina . Este año, el evento se llevará a cabo los días miércoles 6 y jueves 7 de mayo en el Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC).

Bajo el lema '(AI) Argentina Inteligente + (IA) Infraestructura Argentina', la organización propone una idea central que guiará todas las jornadas: no existe una Argentina inteligente sin una infraestructura sólida, soberana y sostenible. El encuentro buscará establecer las bases para que el desarrollo tecnológico se traduzca en crecimiento económico y una mayor competitividad para el país. El objetivo principal de esta edición es fomentar un diálogo transversal entre autoridades gubernamentales, especialistas técnicos, Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), cooperativas y grandes compañías del sector de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). El rápido crecimiento de la Inteligencia Artificial (IA) exige capacidades técnicas sin precedentes, lo que obliga a Argentina a reconsiderar sus estructuras de conectividad. Ariel Graizer, presidente de CABASE, señaló: 'En un contexto de aceleración tecnológica global, el desarrollo de la inteligencia artificial presenta una oportunidad única para Argentina, pero su potencial solo puede ser desplegado sobre una infraestructura digital robusta, federal y sostenible'. Además, Graizer destacó la inversión en conectividad como un 'habilitador estratégico' para la integración del país en la economía del conocimiento.\El Internet Day 2026 reunirá a los profesionales más destacados de la región, a través de paneles de discusión, talleres interactivos y exposiciones. Se abordarán temas urgentes y relevantes para el futuro del sector. Entre los temas clave a discutir, se incluyen: Universalización y un 'edge' federal, explorando modelos para llevar conectividad a zonas desatendidas y los requisitos para atraer inversiones significativas en datacenters en Argentina. Otro tema central será la Energía para la IA, analizando el desafío de adaptar la matriz energética nacional, desde la energía nuclear hasta las fuentes renovables, para satisfacer la enorme demanda de la infraestructura de Inteligencia Artificial. Se debatirá sobre la irrupción de nuevos actores en el mercado, como el mercado satelital y las constelaciones, así como el desarrollo de un mercado secundario de espectro. El evento también abordará el Combate a la piratería, incluyendo debates sobre los bloqueos, la seguridad en los dispositivos domésticos y las estrategias conjuntas contra el negocio ilegal de contenidos. Se analizará la Evolución del consumo hogareño, prestando atención a la presión del streaming sobre el ancho de banda y las nuevas oportunidades de monetización que brindan estándares como WiFi6 y WiFi7. Finalmente, se discutirán las Políticas y financiamiento, incluyendo la tensión entre la promoción tecnológica y la presión fiscal, junto con los nuevos mecanismos de financiación para fortalecer a los operadores pequeños y medianos. Este evento es una plataforma clave para el intercambio de ideas y la formulación de estrategias para el desarrollo del sector TIC en Argentina.\El Día de Internet 2026 está especialmente dirigido a líderes de la industria, operadores de telecomunicaciones, Proveedores de Servicios de Internet (ISPs), carriers, cooperativas de telecomunicaciones, entidades reguladoras, la comunidad académica y la prensa especializada en el sector. Además de los paneles teóricos, las dos jornadas ofrecerán una amplia feria de novedades, demostraciones de productos y amplios espacios de networking, con el objetivo de fomentar la creación de nuevas oportunidades de negocio y colaboraciones estratégicas. Los participantes tendrán la oportunidad de interactuar con expertos, explorar las últimas tendencias tecnológicas y establecer contactos valiosos dentro de la industria. El Internet Day se consolida como un evento fundamental para el avance y la innovación en el sector de las telecomunicaciones y la tecnología en Argentina, sirviendo como un catalizador para el crecimiento y el desarrollo sostenible del país en el ámbito digital. La edición de este año promete ser un encuentro enriquecedor, con perspectivas claras sobre el futuro de la infraestructura digital y el impacto de la Inteligencia Artificial en el desarrollo económico y social de Argentina





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