Interna judicial por reelección en el Consejo de la Magistratura: Barroetaveña demanda por su cargo y desata un conflicto con Basso y Llorens

El presidente de la Cámara de Casación Penal, Diego Barroetaveña, presentó una demanda para confirmar si puede reelegirse en el Consejo de la Magistratura, lo que generó una fuerte interna con jueces de la lista Bordó. La medida busca evadir la ley 26.080 que prohíbe reelección inmediata, apoyándose en la vieja ley 24.937 y en jurisprudencia de la Corte. El conflicto expone divisiones en el judicialismo y la falta de claridad normativa.

El presidente de la Cámara de Casación Penal, Diego Barroetaveña , busca asegurar su permanencia en el Consejo de la Magistratura mediante una jugada judicial que ha desatado una fuerte interna con sus colegas, particularmente con los jueces Mariano Llorens y Andrés Basso , ambos figuras prominentes de la lista Bordó de la Asociación de Magistrados.

Barroetaveña presentó el jueves pasado una petición de declaración de certeza ante el fuero contencioso administrativo federal, la cual recayó en el juzgado del juez Enrique Lavie Pico. Su objetivo es que la justicia确定 si puede postularse para un nuevo período como consejero, cargo que ostenta desde 2022.

Esta acción, contenida en un escrito de 41 páginas, ha puesto al descubierto una estrategia de negociación que los representantes de los estamentos de abogados y magistrados habrían estado desarrollando en los últimos meses de manera discreta, pero que ahora sale a la luz en medio de una pulseada por la interpretación de las normas que regulan la reelección en el cuerpo. La consulteda judicial del magistrado se centra en una disputa normativa clave: mientras la Ley 24.937, original de 1998, permite la reelección inmediata de los consejeros, la Ley 26.080, sancionada en 2005 durante la presidencia de Cristina Kirchner, establece un intervalo entre mandatos.

La complejidad del escenario radica en que la Corte Suprema, en decisiones anteriores, declaró inconstitucionales varios artículos de la ley de 2005, lo que en la práctica revivió parcialmente la norma anterior. Sin embargo, la Corte no alcanzó a invalidar el artículo 2° de la ley kirchnerista, que precisamente regula ese intervalo, creando un limbo jurídico que Barroetaveña intenta explotar.

Según sus argumentos, el marco jurídico no se agota en los textos legales, sino que también debe integrarse con la jurisprudencia de la Corte, lo que en su visión favorecería la reelección. Un colega suyo comentó a La Política Online (LPO) que esta situación evidencia que la ley del Consejo ha sido "muy manoseada, hasta por la Corte", y que reclamos como el de Barroetaveño ponen en evidencia la falta de claridad sobre qué criterio prevalece.

La movida de Barroetaveña no solo redefine la battle interna entre los sectores del judicialismo, sino que además expone al máximo tribunal, presidido por Horacio Rosatti, quien a su vez es presidente del Consejo de la Magistratura. Fuentes judiciales indicaron que Rosatti, en conversaciones informales, habría mostrado cierta disposición a permitir la reelección de consejeros, en parte por el apoyo que le brinda en el Consejo la jueza Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del cuerpo, quien pidió licencia en su juzgado para dedicarse full time a la Magistratura.

La discusión sobre las reelecciones ya había sido mencionada en rondas de consulta organizadas por los supremos Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, cuando convocaron a los representantes políticos del Consejo para tratar la Acordada N° 4, referida al proyecto de reforma del reglamento de selección de magistrados. Uno de los asistentes reveló que ambos jueces estaban al tanto de las intenciones de algunos consejeros de perpetuarse cuatro años más en la sede de la calle Libertad.

El propio Barroetaveña, según relatos, se mostró entusiasmado con la posibilidad y comenzó a contactar a senadores y diputados para transmitirles que el acuerdo para habilitar las reelecciones estaba cerrado y que todos podrían mantener sus puestos. Sin embargo, esta intensa actividad no fue bien recibida en todos los sectores. En particular, la presentación judicial cayó muy mal en el seno de la lista Bordó, la agrupación que lidera el juez Andrés Basso y que incluye también a Mariano Llorens.

La acción de Barroetaveña detonó una interna ya existente, escalando las tensiones hacia un enfrentamiento abierto. Un juez informado sobre la pulseada describió el ánimo en el sector Basso-Llorens: acusan a Barroetaveña de actuar de manera solitaria, "piensa que no necesita que lo ayuden, juega solo". Otro colega fue aún más crítico: "La Bordó lo detesta a Diego, se lo quieren comer crudo porque no tiene la ascendencia que cree tener".

Los allegados a Basso salieron a marcar la cancha y, en diálogo con LPO, argumentaron que la ley no permite la reelección y que, además, la lista aún no ha designado candidatos. Subrayaron que el simple hecho de que la justicia permita a Barroetaveña ser candidato no implica que la lista Bordó lo elija, y adelantaron que los apoderados de la lista ya se pronunciaron en contra de la legalidad de esa posibilidad.

Para fundar su postura, citan el precedente del voto del presidente de la Junta Electoral, Alejandro Sudera, quien se opuso a la candidatura de Alberto Lugones en el ciclo electoral anterior bajo el mismo principio: "Si no puede uno, no puede ninguno". En su escrito, Barroetaveña reconoce la controversia y señala que el marco jurídico aplicable no se reduce a la Ley 24.937 y sus modificatorias, sino que también incluye los pronunciamientos de la Corte Suprema en causas donde se debatió la constitucionalidad del régimen del Consejo.

La premura del juez se explica por el inminente vencimiento de los mandatos actuales, el 18 de noviembre, y por la resolución 75/2022 del Consejo que establece que las elecciones deben ser convocadas con 60 días de anticipación, lo quereduceel margen de maniobra y obliga a una definición rápida sobre las reglas de juego.

En definitiva, la presentación de Barroetaveña ha puesto sobre la mesa la disputa por la renovación del Consejo de la Magistratura, con un trasfondo de tensiones internas, interpretaciones jurídicas encontradas y la sombra de una Corte Suprema que, pese a haber intervenido antes, no ha logrado zanjar la cuestión, dejando un vacío que los propios actores judiciales intentan llenar ahora en medio de una pulseada que define no solo nombres, sino también el equilibrio de poder dentro del Poder Judicial





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