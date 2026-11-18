Agentes aduaneros detuvieron a dos ciudadanas chinas con casi cinco kilos de polvo de oro oculto en equipaje rumbo a Dubái. La mercancía se valuó en más de 600 mil dólares estadounidenses.

Agentes aduaneros de la República Argentina interceptaron a dos ciudadanas de nacionalidad china que intentaban ingresar al exterior con casi cinco kilos de polvo de oro en sus mochilas de mano. La operación se realizó durante la noche del viernes pasado en la terminal de partidas internacionales del aeropuerto internacional Ministro Pistarini en Ezeiza, provincia de Buenos Aires. Las viajeras estaban dirigidas hacia Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Detalles de la Intercepción Aduanera

El procedimiento técnico comenzó al inspeccionar los equipajes de mano de las dos viajeras, donde se descubrieron bolsas herméticas que contenían trece cápsulas envueltas en film transparente. El material presentaba un color dorado característico que llamó la atención inmediata del equipo de fiscalización. Ante la sospecha, los inspectores convocaron a dos testigos al lugar para garantizar la transparencia del proceso.

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Los agentes realizaron una pequeña incisión en uno de los envoltorios para analizar la carga de manera preliminar. Tras descartar que se tratara de estupefacientes o drogas, el equipo técnico aduanero aplicó los protocolos reactivos específicos para la fiscalización de metales preciosos. Esta reacción química es estándar para determinar la autenticidad del material sin destruirlo por completo.

Según lo asentado en la documentación oficial del procedimiento, el material se mantuvo inalterable al contacto con el ácido utilizado en los ensayos. Esta evidencia concluyó que presuntamente se trata de oro en polvo genuino. Las sospechosas, al ser requeridas, optaron por no prestar declaración indagatoria ante las autoridades competentes.

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Origen y Destino del Material Precioso

El valor estimado de la mercancía interceptada supera los 600 mil dólares estadounidenses (U$S 600 mil). Se desconoce la fuente exacta de origen de estos cinco kilos, aunque existen hipótesis sobre su procedencia. Se considera posible que el incremento de controles en las estaciones aéreas brasileñas haya forzado a las redes clandestinas a desviar los envíos hacia aeropuertos argentinos, incluyendo Ezeiza.

De igual modo, no se descarta que el material pertenezca a remanentes de yacimientos mineros locales que buscan evitar los impuestos de exportación o las regulaciones ambientales. Las autoridades no han confirmado si existen conexiones con organizaciones criminales estructuradas o si se trata de intentos individuales de contrabando. El análisis forense continuará para dilucidar estos aspectos.

Consecuencias Legales y Próximos Pasos

El tribunal dispuso el secuestro preventivo del metal precioso y ordenó su depósito inmediato en una bóveda de alta seguridad. La causa fue caratulada ante la Justicia Argentina junto a la Secretaría Número Quince. El material sigue en custodia estatal mientras se desarrolla la investigación penal correspondiente.

El consulado chino fue notificado formalmente de la situación procesal de sus ciudadanas. En los próximos días se realizarán peritajes tecnológicos sobre los teléfonos celulares de las detenidas. Estos análisis buscan reconstruir la trama detrás del tráfico ilícido hacia Dubái y confirmar si hay otros implicados en la logística del envío.

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Las autoridades solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto y los registros biométricos de las sospechosas. Asimismo, se exige el listado completo de pasajeros de la aerolínea involucrada para verificar si existían contactos previos en el destino. La investigación continúa activa para determinar todas las responsabilidad en el intento de contrabando.