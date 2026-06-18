Intercambio viral entre periodista y exfutbolista en Kansas desata la rivalidad platense en redes

Un periodista argentino y el exdelantero de Gimnasia y Esgrima La Plata, Roberto 'Pampa' Sosa, protagonizaron un tenso intercambio durante una transmisión en vivo en Kansas, Estados Unidos. El momento, que rápidamente se viralizó en redes sociales, abordó la histórica rivalidad entre Gimnasia y Estudiantes de La Plata.

Lo que comenzó como una cobertura periodística en las inmediaciones del Arrowhead Stadium de Kansas, durante un partido de la selección argentina, derivó en un prolongado conflicto verbal entre el conductor Darian Schijman y el exfutbolista Roberto Sosa , conocido como el Pampa.

El episodio, captado en una transmisión en vivo, no solo reflejó la intensidad de la rivalidad futbolística platense, sino que también generó una ola de reacciones entre los hinchas de ambos clubes.



La situación se desencadenó cuando Schijman, reconocido hincha de Estudiantes de La Plata, entrevistaba a simpatizantes argentinos en el exterior.

Al toparse con Sosa y su pareja, Raffaella Laboccetta, quien lucía una camiseta de Gimnasia y Esgrima La Plata, el periodista realizó un comentario jocoso que aludía a la histórica rivalidad entre el Lobo y el Pincha. Según se observa en el video, Schijman preguntó a la mujer por qué era hincha de Gimnasia, lo que motivó la inmediata intervención del exdelantero.





Sosa, visiblemente molesto, reprochó al periodista su actitud y recordó su paso por Gimnasia, club al que le marcó numerosos goles, incluyendo alguno que resultó decisivo en clásicos contra Estudiantes. Concretamente, le recriminó haber causado daño a su equipo rival. Lo que parecía una anécdota circunstancial se extendió cuando ambos continuaron intercambiando palabras aun después de que la cámara se alejara. Posteriormente, Sosa acudió a sus redes sociales para explicar su versión.

Afirmó que se acercó al móvil únicamente porque su hija lo veía desde Argentina y que Schijman ya había entrevistado a hinchas de varios clubes. Criticó duramente al conductor, acusándolo de faltar el respeto a Gimnasia al cuestionar la elección de su pareja, y aseveró que su reacción no fue mostrada en la transmisión porque Schijman abandonó el lugar.



La respuesta de Schijman no se hizo esperar.

El periodista negó haber abandonado la entrevista y aseguró que Sosa sabía exactamente quién era él y su condición de hincha de Estudiantes. Schijman lamentó no haberlo reconocido inicialmente para tratarlo con la consideración que merecía. El intercambio en redes continuó cuando Sosa redobló su apuesta con un nuevo mensaje: "No aclares que oscurece, Darian Rulo. Trata de leer o conectar el cerebro.

No me interesa quién sos ni de qué equipo sos. Era un banderazo y esperé que pasaran varios hinchas con camisetas de diferentes equipos".



La polémica rápidamente escaló en plataformas como X (Twitter), donde seguidores de ambos clubes tomaron partido y revivieron viejas polémicas del fútbol platense. Mensajes que celebraban los goles de Sosa a Estudiantes se mezclaron con críticas a la actitud del periodista, mientras otros defendían su derecho a hacer preguntas incómodas.

La división entre "pinchas" y "triperos" se hizo patente en hashtags y debates sobre la línea editorial de los medios y el respeto hacia los ídolos deportivos, independientemente de la camiseta que vistan. Para muchos, el suceso fue ejemplo de cómo la rivalidad trasciende el terreno de juego y se manifiesta en interacciones cotidianas, incluso a miles de kilómetros de La Plata.

Más allá de quién tuviera la razón, el video se propagó como un ejemplo de los encuentros explosivos que pueden generarse cuando el fanatismo futbolero se topa con la espontaneidad de una transmisión en vivo, y dejó en claro que el clásico platense sigue siendo uno de los más apasionantes del fútbol argentino





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