Inter vs Como: Goles de Thuram y Esposito sellan victoria parcial

Marcus Thuram y Francesco Pio Esposito marcaron para Inter, dando una victoria ante Como en partido de pretemporada con alineaciones confirmadas.

El Inter de Milan demostró su superioridad ofensiva en el choque contra el Como 1907, consiguiendo un marcador favorable gracias a los goles de Marcus Thuram y Francesco Pio Esposito. El equipo milanesa controló la dinámica del encuentro con una presión constante sobre la defensa local, culminando su dominio con una victoria que pone a punto a sus titulares de cara a la competencia.

Golazo de Marcus Thuram define el triunfo

El primer tanto definitivo llegó de la estela de Marcus Thuram, quien anotó para poner el 2-0 a favor del Inter. El delantero francés ejecutó un remate con la derecha a quemarropa desde el lado izquierdo, ubicando el balón justo por debajo y junto al palo izquierdo de la portería adversa, asegurando así la ventaja definitiva en el tablero.

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Este tanto fue el clavo final para la jornada deportiva de las nerazzurri, quienes ya contaban con una holgada diferencia en el resultado. La precisión del disparo de Thuram dejó sin opciones para el portero rival, consolidando una noche de éxito para el ataque del equipo italiano.

Primer gol de Francesco Pio Esposito

Antes del cierre definitivo, Francesco Pio Esposito abrió la cuenta en el marcador con un gol que reflejaba la velocidad del juego italiano. El joven atacante concretó con la izquierda desde una posición muy cercana al arco, aprovechando el lado derecho de la portería para superar al guardameta.

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La asistencia clave para este tanto provino de Djed Spence, quien detonó la jugada tras un contrataque efectivo. La conexión entre Spence y Esposito evidenció la química que está buscando la directiva y el cuerpo técnico del Inter en esta etapa de preparación.

Jugadores destacados y errores defensivos

Nicolò Barella participó activamente en la construcción de las jugadas ofensivas, aunque no pudo convertir. El centrocampista intentó un remate con la izquierda desde más de 30 metros, pero su disparo salió fallado y no cruzó la línea de meta. Su intervención, junto a la asistencia que brindó para el encabezazo fallido de Thuram, mostró su influencia en el mediocampo.

Federico Dimarco, por su parte, tuvo una oportunidad clara de sumar pero falló un remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo. El balón, pese a la fuerza del disparo, se perdió por el lado derecho de la portería, despidiéndose del arco sin peligro para el rival.

Bloqueos defensivos y decisiones arbitrales

El Como 1907 buscó responder con Nico Paz, quien intentó un pase en profundidad para desequilibrar la defensa del Inter. Sin embargo, el arbitraje anuló la jugada por fuera de juego, ya que Jacobo Ramón estaba posicionado en una línea ilegal antes del pase, interrumpiendo así el intento local de empatar el encuentro.

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Otro disparo fallido para los locales vino de Nico Paz, quien intentó un remate con la izquierda desde fuera del área. El balón se fue demasiado alto, lejos de la portería. La asistencia para ese intento llegó de Martin Baturina tras un contrataque, pero la falta de precisión no permitió generar gol.

Alineaciones y contexto del partido

El partido inició con las alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, quienes saltaron al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento correspondientes. La presencia de figuras como Barella, Thuram y Dimarco en la cancha confirmó la intención del Inter de mantener un nivel competitivo alto incluso en encuentros de carácter amistoso o de preparación.

La victoria refuerza la confianza en el bloque, mostrando capacidad de definición ante oportunidades claras. Con goles de Esposito y Thuram, y participaciones relevantes de Spence y Barella, el Inter deja una buena impresión tras este encuentro contra el Como.