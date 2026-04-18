Inter se acerca al Scudetto: La matemática le sonríe al equipo de Lautaro Martínez y compañía

El Inter de Milán está a pocos puntos de asegurar el título de la Serie A. Con Napoli y Milan como sus perseguidores más cercanos, el equipo nerazzurro solo necesita unas cuantas victorias o tropiezos de sus rivales para coronarse campeón.

El camino hacia el Scudetto se despeja para el Inter de Milán. El equipo nerazzurro, con un ojo puesto en el cierre de la temporada de la Serie A y otro en la inminente Copa del Mundo con Argentina, está realizando sus cálculos para determinar el momento exacto de su regreso a las canchas, pero la urgencia principal ahora es asegurar el título del campeonato italiano. La otra cuenta que el equipo está haciendo, y que parece sonreírle de manera contundente, es la que define cuándo podrán levantar el trofeo de liga.

La jornada de este sábado ha sido clave para las aspiraciones del Inter. Los napolitanos, que marchan segundos en la tabla con 66 puntos, ahora se encuentran a una distancia considerable de 12 unidades, con tan solo cinco fechas restantes por disputarse. Sin embargo, la verdadera amenaza y el foco de atención para el Inter recae en el desempeño de sus rivales más directos, especialmente el Milan, que se ubica tercero con 63 puntos. Si los rossoneri no logran una victoria en su próximo encuentro, la brecha con el Inter podría ampliarse a 15 o incluso 14 puntos, complicando significativamente sus pocas esperanzas restantes. Por otro lado, si el Milan consigue una victoria, lograría igualar la línea de puntos del Napoli, manteniendo así viva una mínima llama de esperanza, aunque aún así se mantendrían a una distancia difícil de remontar.

La próxima fecha presenta un panorama interesante. El Inter visitará al Torino el domingo 26 de mayo, un día en el que curiosamente también se enfrentarán Milan y Juventus. Antes, el viernes 24 de mayo, el Napoli se medirá contra el Cremonese. Para el Inter, dirigido por Cristian Chivu, el escenario ideal sería extender su ventaja sobre sus perseguidores a 13 o 15 puntos. La matemática es clara: si sus escoltas, Napoli y Milan, pierden o empatan sus respectivos encuentros, el Inter podría asegurarse el campeonato incluso con una victoria o un empate en su propio partido. La posibilidad de proclamarse campeón sin siquiera jugar, esperando los resultados de sus rivales, es una realidad cada vez más tangible.

Analizando las posibilidades máximas, tanto el Napoli como el Milan, en el hipotético caso de ganar todos los partidos restantes, no podrían superar las 81 unidades. Esto significa que el Inter, con la puntuación actual y las fechas que quedan, tiene el título prácticamente en sus manos. Depende enteramente de sí mismo. Si la consagración no se materializa en la fecha 34, las siguientes dos jornadas, la 35 o la 36, son las fechas límite más probables para que el Inter celebre su título. La ventaja acumulada y la diferencia de gol favorable juegan un papel crucial en estos cálculos finales. El equipo nerazzurro ha demostrado una gran solidez a lo largo de la temporada, y esta recta final reafirma su dominio en la liga italiana.

La noticia del posible Scudetto del Inter se suma a otras noticias relevantes del fútbol. Se destaca la mención a un evitable penal concedido por Juan Musso que dio la victoria parcial a la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey. También se hace referencia a los goles y el resumen de dicha final entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, un partido que sin duda generó gran expectación. Finalmente, se informa sobre la atención que ha captado la situación de Enzo Fernández, quien pidió el cambio en la derrota del Chelsea contra el Manchester United, una noticia que resalta la volatilidad y la imprevisibilidad del deporte rey. Sin embargo, el foco principal de este análisis se centra en la sólida posición del Inter en la Serie A y su inminente celebración de un nuevo título nacional





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