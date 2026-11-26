Lionel Messi lidera a Inter Miami en el partido clave ante Columbus Crew para evitar la eliminación de los playoffs de la MLS.

El equipo de Inter Miami, dirigido por Kily González, enfrenta un desafío crucial contra Columbus Crew en el segundo partido de la serie de playoffs de la MLS. Tras perder el primer encuentro por 3-0, el cuadro de Florida necesita una victoria para mantener vivas sus aspiraciones de continuar en la competencia.

Resultado de la ida y contexto del playoff

El choque inaugural celebrado en el campo de Columbus resultó en una contundente derrota para el elenco de Lionel Messi con marcador de 3-0. Este resultado deja al Inter Miami en una posición desventajosa, aunque no imposible, para avanzar en la ronda eliminatoria.

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La diferencia de goles acumulada en la serie de ida complica la tarea para el conjunto dirigido por Kily González. Sin embargo, la regla del fútbol permite que una única victoria en el partido de vuelta sea suficiente para forzar un tercer encuentro decisivo.

Si Inter Miami logra imponerse en este encuentro, la serie se extenderá a un tercer y definitivo partido que se trasladará a la localidad de Florida. Esta victoria daría al equipo del once de Miami la opción de continuar luchando por el título de la conferencia este.

Historial de Messi en la visita a Ohio

Lionel Messi ha demostrado una particular solvencia cuando visita el estadio Scotts Miracle-Gro Field en Columbus. Desde su llegada al fútbol de los Estados Unidos, el delantero argentino ha disputado tres oportunidades como visitante en este escenario.

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En esos tres enfrentamientos previos, Messi ha anotado un total de tres goles. Destaca un antecedente donde logró marcar por duplicado, un rendimiento que inspira a sus compañeros a esperar una nueva intervención estelar del Diez.

No obstante, la última visita al campo de Columbus tuvo un matiz amargo. Aunque el capitán de Inter Miami convirtió un gol en ese partido, el equipo terminó perdiendo con un marcador de 2-1 ante los locales de Columbus Crew.

Consecuencias inmediatas y fecha decisiva

El escenario actual es de vida o muerte para el proyecto de la MLS en la temporada. Si Inter Miami no gana este partido, quedará eliminado de la competición y finalizará su año deportivo sin poder defender el título conseguido en 2025.

En caso de que se repita el resultado del antecedente más reciente, o si Columbus Crew se impide con otro marcador, el equipo de Florida se verá obligado a abandonar la torneo. Esto marcaría el fin anticipado de la campaña para Messi y sus compañeros.

Agenda del partido y transmisión

El encuentro clave se disputará en el Scotts Miracle-Gro Field ubicado en Columbus, Ohio, en los Estados Unidos. El partido se podrá seguir en vivo desde Argentina a través de Apple TV mediante el servicio exclusivo MLS Season Pass.

Si Inter Miami consigue la victoria, el tercer partido definitivo se jugará el miércoles 2 de diciembre en el Nu Stadium. Este escenario en Florida se designó porque el equipo de Florida terminó con mejor ubicación en la fase regular de la temporada.

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La situación del equipo de Ohio también es crítica, ya que un triunfo les acercaría a las semifinales de la Conferencia Este. Columbus necesita ganar para asegurar su pase y evitar que la serie se decida en territorio de Florida.

La figura de Messi en el año 2026

Lionel Messi ha sido el factor determinante en el rendimiento del club durante este año. Ha disputado 37 partidos a lo largo de la temporada y ha convertido 30 goles, mostrando un nivel de eficiencia notable en cada encuentro.

El momento cumbre de su participación en la MLS se dio durante las competiciones de junio y julio. En esa etapa, el jugador sumó ocho goles y cuatro asistencias, contribuyendo decisivamente a los resultados de su equipo.

Además de su labor en Inter Miami, Messi ha tenido un año especial con la Selección Argentina. Su desempeño en la Copa del Mundo 2026 y su retiro de la Albiceleste marcan un cierre de ciclo en su carrera internacional.

El jugador ratificó su estatus como el mejor de todos los tiempos, incluso en momentos de dificultad. La camiseta argentina, por la que tanto luchó, fue defendida con orgullo hasta su última despedida oficial.

La presión recae sobre los hombros de Messi y el cuerpo técnico para revertir la serie. La historia del club y la figura de su estrella dictan que la oportunidad de sorprender existe si se aprovecha el momento justo.