Descubre la fecha y hora exacta del choque entre Inter Miami y Columbus Crew en los playoffs de la MLS. Todo sobre la transmisión y el duelo de Lionel Messi.

Inter Miami se preparará para disputar el primer partido de su serie de playoffs ante Columbus Crew, buscando imponer su localía en esta eliminatoria decisiva de la MLS. El equipo de Lionel Messi, dirigido actualmente por Kily González, enfrenta a su rival con el objetivo claro de conquistar su quinto título y defender el campeonato obtenido en el año 2025. Este encuentro marca el inicio de una fase crítica en la trayectoria del club, donde la ventaja de jugar en casa será un factor fundamental para establecer el ritmo de la llave.

Clasificación y ventajas del duelo

Inter Miami cerró la fase regular en la segunda posición de la Conferencia Este con un acumulado de 60 puntos en 34 fechas disputadas. Esta sólida campaña le otorgó la ventaja de localía para esta serie al mejor de tres encuentros. El equipo confía en capitalizar este beneficio para ganar el primer partido de la mano de Lionel Messi, quien concluyó la etapa regular como el máximo goleador con 26 anotaciones en su haber.

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Por otra parte, Columbus Crew finalizó en la séptima posición de la tabla general de la MLS con 47 puntos. El equipo visitante necesita obtener un resultado favorable fuera de su territorio, pues sabe que si fuerza un tercer partido, la definición se llevará a cabo en campo ajeno. Esta situación obliga a los jugadores del Crew a ser eficientes desde el primer minuto en el campo de Inter Miami.

Formato de la serie eliminatoria

La dinámica de esta ronda de playoffs se estructura bajo un formato de series al mejor de tres partidos. Es importante destacar que no existe marcador global acumulado; por lo tanto, si el encuentro termina empatado tras los noventa minutos reglamentarios, el ganador se definirá mediante tiros desde el punto de penal. El equipo mejor clasificado, en este caso Inter Miami, recibe al rival en el primer duelo.

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Si es necesario disputar un tercer partido, la sede vuelve a ser el estadio del mejor posicionado en la fase regular. Sin embargo, el formato cambia en etapas posteriores: en las semifinales y finales de Conferencia, así como en la gran final programada para el 18 de diciembre, se jugará a partido único en casa del equipo con mayor puntaje en la tabla general.

Estrategia del cuerpo técnico

Kily González, en declaraciones previas al primer cruce, enfatizó la necesidad de que el plantel se adapte completamente a las características de su estrella. El entrenador reconoció que la estrategia del equipo debe girar en torno a integrar a Lionel Messi en el sistema de juego para maximizar su impacto en la tanda de penales y en la creación de oportunidades. Esta adaptación táctica es considerada clave para lograr la continuidad del dominio del equipo en la competencia.

Transmisión y fechas clave

Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo a través de los canales de transmisión oficiales de la liga. La fecha exacta del partido será confirmada por las autoridades de la competición, pero se prevé que sea una jornada de alta demanda televisiva. Los detalles completos sobre cómo ver el duelo están disponibles en las plataformas asociadas a la MLS.

Este enfrentamiento representa un momento crucial para la historia reciente del club, ya que busca consolidar su estatus como potencia de la liga. La combinación de la experiencia de Messi con la organización táctica de Kily González frente a la necesidad de victoria de Columbus Crew promete un desafío intenso para ambas partes en esta ronda eliminatoria.