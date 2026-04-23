El Inter Miami venció al Real Salt Lake con goles de De Paul y Suárez, acercándose a la cima de la Conferencia Este. Messi jugó los 90 minutos, administrando su físico de cara a su último Mundial con Argentina.

El Inter Miami se impuso al Real Salt Lake en un emocionante encuentro, acercándose significativamente a la cima de la Conferencia Este. La victoria, sellada con un gol espectacular de Rodrigo De Paul y un tanto decisivo de Luis Suárez , consolida la posición del equipo como uno de los contendientes más fuertes de la liga.

El partido, disputado como visitante, no fue sencillo, enfrentando al Inter Miami a un Real Salt Lake sólido y bien posicionado en la Conferencia Oeste. Sin embargo, la jerarquía individual y la determinación del equipo de Miami fueron factores clave para asegurar los tres puntos. El encuentro se caracterizó por la estrategia táctica de Guillermo Hoyos, quien optó por un esquema 3-4-3 que buscaba aprovechar al máximo el talento ofensivo de sus jugadores.

Lionel Messi, jugando los 90 minutos, se desempeñó como un falso nueve, generando juego y oportunidades para sus compañeros. A pesar de no poder convertir de tiro libre, Messi demostró su compromiso y liderazgo en el campo. El primer tiempo fue dominado por el Inter Miami, aunque sin la contundencia necesaria para abrir el marcador. La defensa del Real Salt Lake se mostró sólida, frustrando los intentos de ataque del equipo visitante.

La segunda mitad presenció un cambio en la dinámica del partido, con el Real Salt Lake buscando igualar el marcador. Sin embargo, la explosión de De Paul con un golazo desde fuera del área rompió el empate y encendió la esperanza en el Inter Miami. El gol de Suárez, apenas un minuto después, sentenció la victoria y aseguró los tres puntos para el equipo.

Más allá del resultado deportivo, este triunfo tiene un significado especial para Lionel Messi, quien se prepara para disputar su último Mundial con la Selección Argentina. Consciente de la importancia de llegar en óptimas condiciones físicas a la cita mundialista, Messi está administrando sus esfuerzos y priorizando su recuperación. A pesar de jugar los 90 minutos en cada partido, el astro argentino está cuidando su físico para evitar cualquier contratiempo que pueda poner en riesgo su participación en el Mundial.

Su compromiso y dedicación son evidentes, demostrando una vez más su amor por el fútbol y su deseo de seguir cosechando éxitos. La victoria ante el Real Salt Lake no solo acerca al Inter Miami a la cima de la Conferencia Este, sino que también le brinda a Messi la confianza y el ritmo de juego necesarios para afrontar su último gran desafío con la Selección Argentina.

El equipo, con su mezcla de juventud y experiencia, se perfila como un serio aspirante a levantar el trofeo de la liga, y Messi, como líder y referente, será fundamental para alcanzar ese objetivo. La afición del Inter Miami, entusiasmada con el rendimiento del equipo, espera con ansias los próximos desafíos y confía en que Messi y sus compañeros puedan llevar al club a la gloria





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