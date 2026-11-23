Inter Miami declina la opción de compra de Matías Acevedo. El Racing Club negocia una nueva cesión con Olimpia que incluya contraprestación económica para 2027.

El Racing Club confirma que Inter Miami no ejercerá la opción de compra por el mediocampista Matías Acevedo . El futbolista paraguayo regresará a Olimpia tras finalizar su préstamo y la dirigencia de Avellaneda ya trabaja en nuevas estrategias para la temporada 2027.

El Futuro de Matías Acevedo en Racing Club

El presidente del Racing Club declaró explícitamente que buscarán un nuevo préstamo para el jugador. La institución de Avellaneda está dispuesta a negociar, pero exige una contraprestación económica a cambio. El año deportivo del equipo terminó tempranamente, aunque el trabajo administrativo se mantiene activo de cara al próximo año.

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Nogués , representante del jugador, dialogó con ABC Deportes para detallar la situación actual. Indica que la intención es extender el préstamo, pero aclara que la opción de compra obligatoria no se cumplió. Depende de los nuevos técnicos definir si el Racing Club quiere al jugador de vuelta.

Posición de Inter Miami y Olimpia

Inter Miami informó oficialmente que no se cumplieron las condiciones para ejecutar la compra. Matías Acevedo emigró al club Decano y se convirtió en una pieza clave para la conquista del título local. El equipo paraguayo ya había avisado que no se haría cargo de la transferencia definitiva.

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El mediocampista, a su vez, habló con Tigo Sports sobre su futuro inmediato. Asegura que su foco está en la temporada actual más que en definiciones contractuales. Expresa satisfacción por la experiencia y espera conseguir un título más con su equipo.

Impacto Real y Próximos Pasos en Avellaneda

La situación del futbolista afecta la planificación deportiva del Racing Club . La dirigencia muestra apertura a una venta o a una renovación del préstamo. Esta última posibilidad solo procederá si viene acompañada de una contraprestación económica para la institución.

Lo inmediato para Racing Club pasa por dos cuestiones principales. Primero, la definición de quién será su próximo entrenador. Segundo, la evaluación del plantel tras la experiencia de la Sudamericana . El equipo paraguayo armó una plantilla sólida durante el torneo continental.

Richard Sánchez se consolidó como pieza fundamental en el camino al campeonato. El futuro entrenador y su cuerpo técnico decidirán si se intenta retener a Matías Acevedo con un nuevo contrato o se negocia su salida. La prioridad administrativa es generar ingresos adicionales en esta transición.