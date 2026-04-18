Inter Miami en Plena Transformación: Messi Busca el Impulso ante Colorado Rapids con Nuevo Entrenador

Tras la salida de Javier Mascherano, Inter Miami enfrenta a Colorado Rapids con Guillermo Hoyos al mando, buscando afianzarse en la cima de la MLS y capitalizar la presencia de Lionel Messi.

El Inter Miami se encuentra inmerso en una etapa de profunda reestructuración y agitación emocional. La repentina dimisión de Javier Mascherano como director técnico ha marcado un antes y un después en la dinámica del equipo, que ahora, con Lionel Messi como estandarte, se prepara para un exigente compromiso.

Este sábado, a partir de las 17:30 (horario de Argentina), las Garzas emprenderán un viaje al Dick’s Sporting Goods Park para medirse contra los Colorado Rapids, en un encuentro correspondiente a la octava jornada de la temporada regular de la Major League Soccer 2026. La presentación bajo la batuta de un nuevo estratega añade una capa adicional de expectativa y presión a este duelo crucial. La noticia de la renuncia de Mascherano, cariñosamente apodado el 'Jefecito', se hizo pública el martes, dejando un legado de 67 partidos dirigidos en los que acumuló un total de 37 victorias, 16 empates y 14 derrotas. Su paso por el banquillo del Inter Miami quedará grabado en la memoria colectiva del club, especialmente por haber liderado al equipo a la consecución de la ansiada MLS Cup a finales del año pasado, un hito histórico que culminó con una contundente victoria por 3-1 sobre los Vancouver Whitecaps en la gran final. La partida de Mascherano, aunque sorpresiva, ha abierto la puerta a una nueva visión y a un renovado impulso para el proyecto deportivo. La dirigencia del club no ha perdido tiempo y ha reaccionado con celeridad, confirmando la contratación de Guillermo Hoyos como el nuevo timonel del equipo. Las directrices son claras y contundentes: “Tener al mejor jugador de la historia exige salir a ganar en todas las canchas. Es una forma de vivir, más que de jugar. Es un plantel maravilloso. Vamos a tratar de potenciar lo que ya existe”. Esta declaración subraya la ambición de la directiva y la confianza depositada en Hoyos para maximizar el potencial de una plantilla plagada de talento, con la mira puesta en consolidar al Inter Miami como una potencia indiscutible en la liga. En la tabla de posiciones de la Conferencia Este, el Inter Miami se ubica actualmente en la tercera posición, sumando 12 puntos, a cuatro unidades del líder Nashville SC. Un triunfo en este próximo encuentro no solo le permitiría escalar a la segunda plaza, sino que también lo colocaría de lleno en la vanguardia de la lucha por los primeros puestos de la clasificación. Por su parte, los Colorado Rapids no se quedan atrás en cuanto a cifras, ya que también ostentan 12 puntos y ocupan la sexta posición en la Conferencia Oeste. Una victoria en casa significaría un impulso anímico considerable para el equipo local, además de permitirles mejorar su posición dentro de su propia conferencia, demostrando su capacidad de competir al más alto nivel. La alineación tentativa para el Inter Miami presenta a Dayne St. Clair en la portería; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Micael y Sergio Reguilón conformando la defensa; Rodrigo De Paul, Yannick Bright y Telasco Segovia ocupando el mediocampo, con Mateo Silvetti y Lionel Messi en tareas ofensivas, acompañados por Germán Berterame. El estratega será Guillermo Hoyos. Frente a ellos, los Colorado Rapids, bajo la dirección de Matt Wells, alinearían a Zack Steffen; Kosi Thompson, Rob Holding, Lucas Herrington; Paxten Aaronson, Hamzat Ojediran, Joshua Atencio, Wayne Frederick; Dante Sealy, Rafael Navarro y Darren Yapi. El duelo promete ser un vibrante choque de estilos y estrategias, con ambos equipos ávidos de sumar los tres puntos para afianzar sus aspiraciones en la presente temporada de la MLS





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Inter Miami Lionel Messi MLS Guillermo Hoyos Colorado Rapids

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La zona de Miami que pocos conocen: se llama Hollywood y promete un boom inmobiliarioEn un momento en que los compradores están más cautelosos, la ciudad presenta opciones de preconstrucción con precios más bajos que otras playas cercanas

Read more »

Mascherano Renuncia a Inter Miami Tras Fuertes Tensiones con el Vestuario y MessiLa sorpresiva renuncia de Javier Mascherano como director técnico de Inter Miami ha conmocionado al fútbol estadounidense. Aunque inicialmente se citaron 'motivos personales', un informe detalla que un vestuario tenso y una relación desgastada, especialmente con Lionel Messi, fueron los verdaderos detonantes. Incidentes tras empates y la presión por ganar habrían culminado en discusiones acaloradas.

Read more »

Rodrigo De Paul y Lionel Messi mostraron looks cancheros y urbanos antes de entrenar con el Inter de MiamiLlegaron al entrenamiento con prendas clásicas en tonos neutros y complementos que marcaron la diferencia.

Read more »

Mascherano Renuncia al Inter Miami: El Misterio Detrás de la Salida del 'Jefecito'Javier Mascherano deja sorpresivamente el Inter Miami a pocas fechas del inicio de la temporada, argumentando 'motivos personales'. La renuncia genera especulaciones, especialmente ante la cercanía con Lionel Messi y otros ex jugadores del Barcelona. Guillermo Hoyos asume el banquillo en un momento de urgencia para el equipo, que busca recuperarse de empates decepcionantes y una temprana eliminación en la Concachampions.

Read more »

Tras la salida de Mascherano y con Messi titular, la formación que prepara Hoyos para su debut en el Inter de MiamiEl flamante DT argentino de las Garzas ultima detalles para el choque de este sábado contra los Colorado Rapids.

Read more »

Sorpresa y gratitud: las reacciones en Inter Miami tras la sorpresiva renuncia de MascheranoEl volante jamaiquino Ian Fray se mostró sorprendido por la dimisión de Javier Mascherano como entrenador del Inter Miami, destacando su labor y la calidad humana del argentino, a pesar de los rumores de tensiones en el vestuario. El equipo ahora se prepara bajo la dirección interina de Guillermo Hoyos mientras se busca un reemplazo definitivo, con Xavi Hernández como principal candidato.

Read more »