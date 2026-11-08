Inter Miami empata 3-3 ante Charlotte y consolida segundo lugar en MLS

Inter Miami desperdició ventaja de 3-0 para empatar 3-3 ante Charlotte. Messi cierra temporada regular con 26 goles. El equipo asegura segundo puesto para los playoffs de la MLS.

El Inter Miami de Lionel Messi disputó la última fecha de la temporada regular de la Major League Soccer ( MLS) ante el Charlotte FC en un encuentro que inició con gran optimismo para el conjunto local. Los jugadores del equipo dirigido por Kily Gonzalez lideraban el marcador por 3-0 al momento del descanso, mostrando un dominio claro en el primer tiempo. Sin embargo, la segunda mitad trajo una reacción inesperada del equipo rival que terminó cambiando el curso de la jornada deportiva.

Reacción de Charlotte y goles clave

El Charlotte FC logró reducir la diferencia de goles en la etapa complementaria y finalmente empató el partido 3-3 en el minuto 90. La remontada se sustentó en un doblete del jugador israelí Liel Abada y en un gol anotado por el delantero beninés Rodolfo Aloko. Estos tres puntos perdidos evitaron que Inter Miami sumara la victoria en lo que parecía ser un cierre perfecto de la etapa regular ante su afición.

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Balance goleador de Messi

A pesar de la frustrante igualdad, el argentino Lionel Messi finalizó la temporada regular con 26 goles, una cifra que lo coloca en una posición privilegiada para repetir como máximo goleador de la MLS por segundo año consecutivo. Durante el tiempo añadido del encuentro, el capitán argentino tuvo una oportunidad clara para marcar, pero su remate se estrelló contra un poste de la portería. Su principal competidor por el trofeo es el croata Petar Musa, del Dallas, quien quedó a cuatro tantos de distancia y aún debe disputar un encuentro restante.

Seguro lugar en los playoffs

El empate permitió al Inter Miami conservar el segundo puesto de la Conferencia Este con 60 puntos acumulados. El equipo dependía de su propio resultado para asegurar la ubicación, pero también fue favorecido por la derrota del New England Revolution ante el Orlando City por un marcador de 1-0. El gol único en ese partido fue convertido por el paraguayo Braian Ojeda, hecho que consolidó el clasificatoria directa de Miami para la ronda inicial de la postemporada.

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Próximos desafíos competitivos

Los playoffs de la MLS comenzarán el 18 de noviembre y definirán al campeón de la temporada actual. Con la clasificación ya resuelta, Inter Miami se enfrentará en la primera ronda al Columbus Crew, clasificado en la séptima posición de la Conferencia Este. Esta instancia se disputará al mejor de tres partidos, presentando una de las series más atractivas del cuadro por la presencia de figuras internacionales como Messi, Luis Suárez y otros destacados jugadores del plantel.

Récords y expectativas futuras

Mientras el Inter Miami se enfoca en su serie de clasificación, el Nashville SC terminó como líder absoluto de la Conferencia Este con 77 puntos, estableciendo un nuevo récord de puntuación en una sola temporada de la historia de la liga. Este equipo aguardará al ganador de la repesca entre el Orlando City y el Cincinnati FC. El equipo de Miami busca ahora convertir su poderosa plantilla en una candidatura real al título en lo que resta de la competencia.