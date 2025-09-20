Inter Miami de Messi Busca Sellas su Pase a los Playoffs de la MLS ante DC United

El Inter Miami, liderado por Lionel Messi, se enfrenta al DC United en un partido crucial para asegurar su lugar en los playoffs de la MLS 2025. Con la victoria como objetivo, el equipo busca capitalizar el buen momento y acercarse al título, mientras Messi brilla en la cancha.

El Inter Miami de Lionel Messi se encuentra a un paso crucial de asegurar su lugar en los playoffs de la Major League Soccer ( MLS ) para la temporada 2025. Este sábado, el equipo buscará una victoria vital en el Chase Stadium, enfrentándose al DC United, un adversario que ya ha sido eliminado de la competencia y se sitúa en la penúltima posición de la tabla.

La expectativa es alta, y la afición espera con ansias un desempeño que solidifique las aspiraciones del equipo rosado en esta fase decisiva del torneo. La importancia del encuentro radica no solo en sumar puntos, sino también en mantener el impulso generado por la reciente victoria contra el Seattle Sounders, un rival que, además, representa un recuerdo agridulce por haberles arrebatado el título de la Leagues Cup en el pasado.\Para concretar su clasificación, el Inter Miami tiene una fórmula clara: ganar su partido y esperar que el New York Red Bulls no consiga la victoria en su visita al Montreal Impact. Ambos encuentros están programados para iniciar a las 20:30 (hora de Argentina) y serán transmitidos exclusivamente a través de AppleTV, un servicio solo disponible para suscriptores. Actualmente, el Inter Miami acumula 49 puntos, posicionándose a ocho del líder de la Conferencia Este, el Philadelphia Union (57), pero con la ventaja de tener tres partidos menos jugados. Otros equipos en la contienda incluyen a Cincinnati, que ocupa el segundo lugar con 55 puntos, Charlotte en tercer lugar con 53, y Nashville y NYCFC, ambos con 50 puntos. La reciente victoria por 3-1 sobre el Seattle Sounders ha inyectado una dosis extra de confianza al equipo, que ahora se prepara para afrontar tres partidos pendientes en la Conferencia Este y siete fechas restantes en la temporada regular. El sueño de competir por el campeonato está más vigente que nunca, y cada encuentro se presenta como una oportunidad dorada para acercarse al ansiado objetivo.\A pesar de que el DC United ya no tiene opciones de avanzar a los playoffs, el entrenador Javier Mascherano ha dejado claro que no se permitirán sorpresas ni relajación en el equipo. Mascherano enfatizó la dificultad inherente a cada partido en la MLS, advirtiendo que sería un error subestimar al rival, independientemente de su posición en la tabla. Reconoció que, aunque el DC United podría no tener el incentivo de luchar por un lugar en los playoffs, jugar contra el Inter Miami siempre representa una motivación extra para cualquier equipo. “Este partido es importantísimo para sumar los tres puntos y acercarnos matemáticamente a los playoffs”, declaró Mascherano. La presencia de Lionel Messi, a sus 38 años, sigue siendo un factor determinante en el rendimiento del equipo. Sus estadísticas de la temporada reflejan su continua excelencia en la MLS, con un gol en el partido anterior, sumando un total de 20 goles y quedando a solo uno del máximo goleador de la liga, Sam Surridge (Nashville). Además, Messi se ubica en el sexto lugar en asistencias, con un total de 11. El momento estelar de Messi coincide con las negociaciones para su inminente renovación de contrato con el Inter Miami, un anuncio que podría oficializarse en los próximos días, según fuentes cercanas al club y a la MLS. El once inicial previsto para el Inter Miami incluye a Oscar Ustari en la portería, una defensa conformada por Ian Fray, Noah Allen, Maximiliano Falcon y Jordi Alba; un mediocampo integrado por Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Sergio Busquets y Telasco Segovia; y en la delantera, Lionel Messi y Tadeo Allende. El director técnico es Javier Mascherano. Por su parte, el DC United, dirigido por René Weiler, presentará a Barraza en la portería, Antley, Bartlett, Rowles y Schnegg en defensa, Hopkins, Servania y Peltola en el mediocampo, y Pirani, Benteke y Peglow en la delantera





