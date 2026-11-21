Inter Miami enfrenta al Columbus Crew en la primera ronda de los playoffs de la MLS 2026. Conoce el horario, formaciones y dónde ver el duelo de Lionel Messi.

Inter Miami recibe al Columbus Crew el viernes 27 de noviembre para disputar el primer partido de la primera ronda de la Conferencia Este de los playoffs de la Major League Soccer 2026. El encuentro se define en una serie al mejor de tres partidos que determina la continuidad de ambos equipos en la búsqueda del título continental. El campeón defensor busca consolidar su dominio en un formato que exige precisión táctica inmediata, mientras que el rival visita con la confianza de una remontada histórica registrada durante la fase regular.

Rendimiento y contexto de Inter Miami

Inter Miami llega al choque con 60 puntos, ocupando el segundo puesto de la Conferencia Este tras registrar 16 victorias, 12 empates y 6 derrotas. La ofensiva del club demostró ser la más productiva de la liga con un total de 80 goles, aunque la fase regular cerró con un empate 3-3 ante Charlotte, tras dilapidar una ventaja de tres goles que parecía asegurar la victoria. El equipo, dirigido por Cristian González, ha demostrado capacidad goleadora pero necesita asegurar su solidez defensiva en la postemporada para evitar sorpresas tempranas.

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Lionel Messi se consolida como el estandarte del plantel, finalizando la temporada regular con 26 goles y 17 asistencias que le valieron la Bota de Oro por segunda vez consecutiva. Este logro lo convierte en el primer jugador en la historia de la Major League Soccer en repetir este reconocimiento, marcando un hito sin precedentes en la competencia. En la postemporada del año anterior, Messi aportó 15 participaciones en gol, estableciendo un récord histórico que pone una expectativa extrema sobre su rendimiento en este nuevo ciclo.

El objetivo del conjunto de Cristian González es lograr el primer bicampeonato desde que el equipo de LA Galaxy conquistó el título en las temporadas 2011 y 2012. Sin embargo, la dinámica de cara a este duelo presenta un desafío psicológico significativo, ya que el equipo no logró ganar ningún partido al Columbus Crew durante la temporada regular. Los cruces previos incluyeron un empate 2-2 en agosto y una derrota 2-1 en septiembre, encuentro en el que Messi marcó un gol de tiro libre que no fue suficiente para revertir el resultado favorable para los visitantes.

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Resurgimiento histórico del Columbus Crew

El Columbus Crew entra a la disputa como el séptimo sembrado de la Conferencia Este con 47 puntos, resultado de un esfuerzo colectivo que incluyó 14 victorias, 15 derrotas y 5 empates. El club atraviesa una de las remontadas más importantes en la historia de la liga, pues el 1 de septiembre se encontraba en la última posición de la conferencia. Desde esa posición de desventaja crítica, el equipo ganó ocho de sus últimos nueve partidos, sumando seis triunfos consecutivos y obteniendo 24 puntos de los 27 posibles en la recta final.

La dirección técnica ha estado bajo la tutela interina de Laurent Courtois, quien asumió el mando tras el despido de Henrik Rydström el 17 de mayo. Durante el verano, la plantilla experimentó una renovación significativa con las salidas de Max Arfsten hacia el Middlesbrough y Diego Rossi rumbo al Monterrey, ajustes que el cuerpo técnico integró en su estrategia de juego. El cierre de la fase regular fue contundente con una victoria 4-3 sobre el Chicago Fire, demostrando una capacidad de reacción que los convierte en candidatos peligrosos.

Con tres títulos de la MLS Cup en su palmarés, el último obtenido en 2023, el Columbus Crew disputa su cuarta postemporada consecutiva, mostrando consistencia en los momentos críticos. La confianza del vestuario está respaldada por su último enfrentamiento directo contra Inter Miami, donde un gol de Jamal Thiaré en el minuto 98 selló una victoria 2-1. Este historial reciente, combinado con la racha positiva de victorias, elimina la barrera psicológica que representaban los resultados previos contra el campeón defensor.

Preparación táctica y próximos pasos

La alineación probable de Inter Miami para este duelo clave incluye a Dayne St. Clair en la portería, respaldado por la defensa compuesta por Ian Fray, Casemiro, Micael y Sergio Reguilón. En el medio campo, la estructura táctica se apoya en la experiencia de Rodrigo De Paul, Yannick Bright y Telasco Segovia para conectar la defensa con la ofensiva. El ataque lo lidera Lionel Messi junto a Luis Suárez y Germán Berterame, un trío ofensivo que ha sido determinante en la productividad del equipo durante toda la temporada regular.

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Por su parte, el Columbus Crew presenta un esquema con Patrick Schulte como portero, y una defensa integrada por Farsi, Moreira, Zawadzki y Amundsen. La zona de creación cuenta con Zaroury, Chambost, Bengoura y Habroune, mientras que el ataque se sostiene con Rodríguez y Tapia para poner en jaque la retaguardia rival. La estructura del cuerpo técnico bajo Laurent Courtois busca aprovechar la velocidad y el espacio para desmantelar la sólida posesión que suele tener el equipo de Miami en sus propios terrenos.

El segundo partido de la serie está programado para el viernes 27 de noviembre en Columbus, trasladando la responsabilidad al rival visitante para mantener su racha. Si la serie se empata en un partido, el desenlace definitivo se jugará en Miami los días 1 o 2 de diciembre, donde el equipo local tendría la ventaja de la localía para cerrar el ciclo. La definición de esta serie determinará quién continúa su camino hacia la finale de la conferencia con la moral alta y la preparación física completa para los desafíos siguientes.