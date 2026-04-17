Inter domina la Serie A; Cagliari lucha por la permanencia

Análisis de la tabla de posiciones de la Serie A italiana previo al partido entre Inter y Cagliari, destacando el liderato del Inter y la difícil situación del Cagliari en la zona de descenso.

El próximo encuentro entre el Inter de Milán y el Cagliari se perfila como un duelo de contrastes en la Serie A italiana, un escenario donde la tabla de posiciones habla por sí sola y dibuja un panorama claro de las aspiraciones de cada equipo. El Inter, consolidado en la cima, llega a este partido con una ventaja considerable, demostrando una regularidad impresionante a lo largo de la temporada. Su dominio se refleja en los 75 puntos acumulados en 32 jornadas, fruto de 24 victorias, 3 empates y tan solo 5 derrotas. La máquina ofensiva nerazzurra ha sido demoledora, anotando 75 goles, mientras que su defensa se mantiene férrea, habiendo recibido apenas 29 tantos. Esta solidez en ambos aspectos del juego los posiciona como claros favoritos no solo para este partido, sino para alzarse con el Scudetto.

Por otro lado, el Cagliari se encuentra en una situación diametralmente opuesta. Luchando por la permanencia, el equipo sardo se ubica en la decimosexta posición con 33 puntos, obteniendo 8 victorias, 9 empates y 15 derrotas en 32 partidos. Su balance goleador es negativo, con 33 goles a favor y 44 en contra, evidenciando las dificultades para generar juego ofensivo y la fragilidad defensiva que ha marcado su campaña. La diferencia de puntos entre ambos equipos es abismal, lo que subraya la disparidad en el rendimiento y la calidad de las plantillas. El Inter no solo lidera la liga, sino que también se destaca en el apartado goleador y defensivo, superando a sus perseguidores más cercanos.

Detrás del Inter, la lucha por los puestos europeos se intensifica. El Napoli, en segunda posición con 66 puntos, y el Milan, tercero con 63, son los principales contendientes que buscan recortar distancias. Juventus, pese a un rendimiento irregular, se mantiene cuarto con 60 puntos, mientras que el Como 1907 ha sorprendido gratamente, ubicándose quinto con 58 unidades. Roma, Atalanta y Bologna completan el sexteto de equipos con aspiraciones europeas, demostrando la competitividad en la parte alta de la tabla. En la zona media, equipos como Lazio y Udinese buscan asegurar posiciones más cómodas, mientras que Sassuolo, Torino y Genoa se debaten entre la mitad y la parte baja. La zona de descenso es un escenario de máxima tensión, con Fiorentina, Cagliari, Cremonese, Lecce, Hellas Verona y Pisa luchando desesperadamente por evitar la caída a la Serie B. La tabla de posiciones, por lo tanto, no solo es un reflejo del presente, sino también un indicador crucial de las metas y los temores de cada club en esta recta final de temporada, añadiendo un ingrediente extra de emoción a cada jornada





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