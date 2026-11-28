El Inter d'Escaldes venció 2-0 al Copenhague en la Conference League. Este triunfo histórico marca el primer éxito de un club andorrano en la fase principal de una competición europea.

El Inter d'Escaldes logró un hito histórico al vencer al Copenhague con un marcador de 2-0 en la cuarta fecha de la Conference League. Este triunfo constituye la primera victoria de un equipo andorrano en la fase principal de una competición europea.

Detalles clave del triunfo histórico en la Conference League

El conjunto local encaminó el triunfo con los goles de David López, a los 19 minutos del primer tiempo, y Faysal Chouaib, quien convirtió desde el punto del penal a los 14 del complemento. El rival, además, terminó condicionado por dos expulsiones en un lapso de apenas tres minutos, a los nueve y 13 de la parte final, que complicaron todavía más sus posibilidades.

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Maurizio Pochettino, hijo del entrenador de Manchester United, fue titular y completó los 90 minutos. El futbolista de 25 años integra el plantel desde 2025 y participó de una jornada que quedará en la historia de la institución. Su presencia en el campo de juego destaca como un elemento central de esta victoria significativa para el club.

Perspectivas de los involucrados y desempeño de figuras

Maher Carrizo, ex Vélez, arrancó desde el inicio en el Copenhague y tuvo una intervención destacada durante la primera parte. Sin embargo, Bo Svensson lo sacó en el entretiempo, cuando su equipo ya perdía 1-0. Esta decisión técnica marcó un punto de inflexión en el desarrollo del encuentro.

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Maurizio Pochettino recorrió distintos clubes y categorías antes de desembarcar en Andorra. Se formó en las inferiores del Southampton y Tottenham, dio sus primeros pasos en el fútbol inglés y también pasó por Watford. Más tarde, continuó su carrera en España, donde vistió las camisetas del Gimnàstic de Tarragona y de Ibiza Islas Pitiusas.

Impacto real y próximos pasos para el Inter d'Escaldes

El Inter d'Escaldes también sumó recientemente a una figura de renombre a su estructura dirigencial: Carles Puyol, histórico capitán de Barcelona y campeón del mundo con España en 2010, se incorporó como director de Relaciones y Fútbol Internacional. La llegada de Puyol refuerza la capacidad institucional del club andorrano.

El club busca consolidar su crecimiento y la victoria ante Copenhague representa un paso significativo en ese camino. Este éxito no solo valida la estrategia deportiva, sino que también eleva el perfil del Inter d'Escaldes en el contexto del fútbol europeo, abriendo nuevas oportunidades para su desarrollo futuro.