Inter a un paso del Scudetto: el adiós de Napoli y la mínima esperanza del Milan

El Inter de Lautaro Martínez se acerca a pasos agigantados a la conquista del Scudetto tras las derrotas de sus perseguidores. Analizamos las cuentas que necesita el equipo nerazzurro para coronarse campeón en las próximas jornadas y las remotas posibilidades de Milan y Napoli.

La Serie A italiana vive momentos definitorios y el Inter de Milán se perfila como el gran protagonista de la temporada. Con una ventaja considerable en la tabla de posiciones, el equipo dirigido por Simone Inzaghi tiene el Scudetto prácticamente en sus manos, esperando tan solo la confirmación matemática. Las recientes caídas de sus más cercanos perseguidores, Napoli y Milan , han allanado aún más el camino para los nerazzurros, dejando en claro que el campeonato está a la vuelta de la esquina para el conjunto de Lautaro Martínez .

La jornada de este fin de semana trajo consigo noticias alentadoras para el Inter. El Napoli, que partía con la esperanza de recortar distancias, sufrió una inesperada derrota por 1 a 0 ante el Hellas Verona. Este resultado, sumado a la victoria del Milan por el mismo marcador frente a la Juventus, deja a ambos equipos con 66 unidades. La diferencia con el líder Inter se eleva ahora a 12 puntos, un abismo que parece insalvable a falta de solo 15 unidades en disputa. Los napolitanos, que venían mostrando una gran regularidad, deberán replantearse sus aspiraciones, mientras que el Milan se aferra a una mínima esperanza, sabiendo que necesitará un giro radical de los acontecimientos y resultados adversos para el Inter.

Para el Inter, la consagración se ha convertido en una cuestión de tiempo. Las cuentas son claras y dependen exclusivamente de sus propias actuaciones. Si los escoltas, Napoli y Milan, no logran sumar de a tres en sus próximos compromisos, los dirigidos por Inzaghi podrían asegurar el título incluso empatando o ganando sus respectivos encuentros. La posibilidad de que el Inter campeone en la próxima fecha, la 34, es cada vez más real. El equipo nerazzurro visitará al Torino el domingo 26 de abril, un partido que podría significar la celebración definitiva. Ese mismo día, el Milan recibirá a la Juventus, otro encuentro de alta tensión que podría influir en la definición.

Las aspiraciones de Napoli y Milan se ven seriamente comprometidas. Incluso si ambos equipos logran ganar todos los partidos restantes, su máximo puntaje posible sería de 81 unidades. Sin embargo, el Inter, dependiendo de sus resultados, podría superar esa cifra con facilidad. La matemática es contundente: el Inter necesita tan solo cuatro victorias más para dejar fuera de combate a sus rivales y asegurar el Scudetto. La confianza en el seno del equipo es máxima, y el plantel ya visualiza la obtención del título. La posibilidad de que el campeonato se defina en la fecha 35 o 36 es una alternativa secundaria, ya que la trayectoria del Inter sugiere una coronación más temprana. El calendario presenta partidos clave para ambos perseguidores: el viernes 24, Napoli visitará a la Cremonese, mientras que el Milan se enfrentará a la Juventus el domingo 26. Estos encuentros serán cruciales para mantener viva una esperanza que, a todas luces, es cada vez más remota.

En otro orden de noticias, se conoció que el mediocampista argentino Enzo Fernández pidió el cambio en la reciente derrota del Chelsea contra el Manchester United. Afortunadamente, el diagnóstico inicial ha sido alentador y el jugador no presentaría una lesión de gravedad, lo que supone un alivio para el equipo inglés y para el propio jugador, quien se prepara para afrontar los desafíos futuros, incluyendo la posibilidad de participar en el Mundial con Argentina a mitad de año. Por otra parte, la final de la Copa del Rey ofreció momentos de gran dramatismo, con la Real Sociedad alzándose con el título tras una definición por penales ante el Atlético de Madrid. El arquero Juan Musso, del conjunto colchonero, concedió un evitable penal que finalmente inclinó la balanza a favor de la Real Sociedad en el tiempo reglamentario, previo a la tanda de penales que definiría al campeón





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