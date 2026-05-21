Intento de contrabando con álbumes y figuritas del Mundial 2026 en Mendoza

Un hombre intentó cruzar desde Chile con álbumes y figuritas del Mundial 2026, escapó de Gendarmería y volcó en Mendoza. La mercadería secuestrada está valuada en más de $17 millones.

Un hombre intentó cruzar desde Chile con álbumes y figuritas del Mundial 2026 , escapó de Gendarmería y volcó en Mendoza . La mercadería secuestrada está valuada en más de $17 millones.

El conductor manejaba alcoholizado y quiso esquivar un control de Gendarmería sobre la Ruta Nacional 7, lo que desencadenó una persecución que terminó cuando el automovilista perdió el control del vehículo y volcó sobre la banquina. El hombre quedó atrapado dentro del auto y tuvo que ser asistido por los propios gendarmes. Después de rescatar al conductor, los efectivos revisaron el vehículo y encontraron múltiples cajas cargadas con álbumes y figuritas del Mundial 2026.

La Fiscalía Federal de Mendoza ordenó verificar el domicilio del acusado, consultar sus antecedentes y emitir una orden de captura. El sospechoso quedó alojado en la Comisaría 23 mientras avanza la investigación judicial. El nuevo álbum oficial del Mundial 2026 salió a la venta este mes con fuertes aumentos respecto de la edición de Qatar 2022. Actualmente, el ejemplar cuesta más de lo que se esperaba, lo que podría estar relacionado con el intento de contrabando del acusado





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