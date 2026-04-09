Intensos choques en el Senado por el proyecto de propiedad privada: Sturzenegger versus senadores kirchneristas

El debate sobre el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada en el Senado argentino se vio empañado por fuertes cruces entre el ministro Sturzenegger y senadores de Unión por la Patria. Las acusaciones y defensas sobre el pasado económico y la legitimidad del proyecto marcaron la jornada.

El debate en el Senado se encendió con fuertes cruces entre Federico Sturzenegger , representante del Poder Ejecutivo, y senadores del bloque de Unión por la Patria, en el marco de la discusión sobre el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada .

La iniciativa, impulsada por el gobierno, busca reformar diversas normativas, incluyendo la ley de expropiaciones, el Código Procesal Civil y Comercial en materia de desalojos, el régimen de regularización dominial de barrios populares, la protección de tierras rurales, el Registro de la Propiedad Inmueble y la Ley de Manejo del Fuego. Sturzenegger defendió el proyecto como un pilar fundamental del modelo económico, argumentando que la protección de la propiedad privada es esencial para el desarrollo y la atracción de inversiones, tanto locales como extranjeras. El ministro vinculó la histórica fragilidad fiscal de Argentina con la vulneración de los derechos de propiedad, argumentando que este proyecto corrige supuestas violaciones constitucionales. Además, defendió los cambios propuestos en el régimen de tierras rurales, enfatizando la necesidad de autorización estatal para cualquier operación con participación, sin importar la extensión de la propiedad. \La oposición, liderada por senadores peronistas, aprovechó la presencia de Sturzenegger para cuestionar su trayectoria en la función pública y la legitimidad del proyecto. Se lanzaron críticas directas al ministro, recordando su participación en políticas económicas anteriores que terminaron en crisis, como el megacanje de 2001 y la emisión de Lebac en 2018, consideradas el origen de nuevos ciclos de endeudamiento. Algunos senadores criticaron duramente al ministro, utilizando apodos y acusándolo de destruir todo lo que toca, responsabilizándolo de episodios como el blindaje financiero y el corralito. \Ante las críticas, Sturzenegger respondió con ironía y negó las acusaciones, defendiendo el proyecto como una herramienta para fomentar la inversión, el empleo y evitar la emigración. Contraatacó políticamente, atribuyendo la pérdida de las elecciones al kirchnerismo a la emigración de jóvenes del país, y defendió el proyecto como una forma de eliminar lo que consideró “leyes de cerco” a la producción. El debate culminó con nuevas acusaciones cruzadas y referencias al pasado económico reciente, marcando un momento álgido que anticipa una discusión compleja para el avance del proyecto en el Congreso. Se recordó la situación judicial de Sturzenegger por el megacanje de 2001, proceso que culminó con su sobreseimiento. El intercambio, cargado de acusaciones y defensas, pone de manifiesto las profundas diferencias ideológicas y políticas en torno a la propuesta de ley





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