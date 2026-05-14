Intenso debate en A Dos Voces por TN entre el subsecretario de Políticas Universitarias y el rector de la Universidad Nacional de Rosario sobre la Marcha Federal Universitaria y la situación salarial en las universidades públicas

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, se enfrentaron en un debate en A Dos Voces por TN para abordar la Marcha Federal Universitaria y la situación salarial en las universidades públicas, con acusaciones cruzadas sobre el presupuesto, el cumplimiento de la ley de financiamiento y el impacto del ajuste en el sistema educativo.

Tras la multitudinaria marcha universitaria, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y el rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, protagonizaron un intenso debate este jueves en A Dos Voces por TN.

El intercambio estuvo dividido en tres ejes: la Marcha Federal Universitaria, la situación salarial en las universidades públicas y el funcionamiento de los hospitales universitarios, con acusaciones cruzadas sobre el presupuesto, el cumplimiento de la ley de financiamiento y el impacto del ajuste en el sistema educativo





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