George Russell logró la mejor marca en la FP3 del Gran Premio de Las Vegas, pero la sesión se destacó por un contacto directo con Max Verstappen. Franco Colapinto también brilló al quedar quinto.

La última sesión de prácticas libres del Gran Premio de Estados Unidos, celebrada en las luminosas calles de Las Vegas, dejó como protagonista principal un tenso enfrentamiento entre los pilotos más destacados del campeonato mundial.

El británico George Russell, al volante de su Mercedes, demostró una velocidad formidable al registrar la mejor marca de la tercera sesión de prácticas con un tiempo de 1 minuto y 34 segundos con 41 centésimas. Sin embargo, su actuación en pista no pasó desapercibida únicamente por su crono, sino por la intensidad con la que compitió contra Max Verstappen, el neerlandés del equipo Red Bull.

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Durante los minutos finales del entrenamiento, ambos pilotos corrieron con la agresividad habitual de quienes luchan por los puntos, lo que derivó en un contacto directo entre sus monoplazas que dejó a los equipos en boxes completamente atónitos. El equipo Mercedes confirmó posteriormente que había observado cómo Verstappen intentó cortar a Russell por delante en una maniobra arriesgada, un detalle que no pasó desapercibido incluso cuando el piloto británico respondía con una risa en la radio, posiblemente para desdramatizar la situación o simplemente reconociendo la dureza de la competencia.

Colapinto destaca en la tercera sesión de prácticas

Este incidente premonitorio sugiere que la carrera del domingo promete capítulos aún más intensos y polémicos, especialmente si la presión del campeonato mundial, que ya parece definir su destino con Kimi Antonelli como campeón, no logra enfriar los ánimos de los rivales restantes. Además del duelo entre los gigantes del equipo Mercedes y Red Bull, la sesión contó con otro destacado que no debe ser ignorado por la audiencia latinoamericana.

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El piloto argentino Franco Colapinto tuvo un rendimiento excepcional durante la FP3, superando a su compañero de equipo Pierre Gasly y logrando ubicarse en la quinta posición del clasificador parcial. Esta actuación sólida ha elevado las expectativas sobre su desempeño en la calificación y la carrera, convirtiéndolo en uno de los focos de atención junto con los favoritos.

Por detrás de Russell, Kimi Antonelli terminó en segundo lugar, separándose por apenas 0.911 segundos, mientras que Lando Norris completó el podio de la sesión con un tiempo de 0.974 segundos de diferencia. La competencia en la parrilla de salida se muestra tan equilibrada que cualquier error en las próximas sesiones podría cambiar drásticamente las dinámicas de la carrera principal.

Preparativos para la clasificación en Las Vegas

La gestión de los neumáticos, la estrategia de pit stops y la capacidad de adaptación a las condiciones cambiantes de la pista de Las Vegas serán factores determinantes para el resultado final. La atención ahora se dirige hacia la sesión de clasificación que se iniciará a la 1 de la madrugada del domingo, hora local, donde la tensión alcanzará su punto máximo.

Todos los ojos estarán puestos no solo en los líderes del campeonato, sino también en pilotos como Colapinto, quienes buscan demostrar que su desempeño en las prácticas libres fue indicativo de un potencial real de pelea por posiciones de honor. La pista de Las Vegas, conocida por ser una de las más rápidas y exigentes del calendario, castiga a los que cometen errores y premia la precisión milimétrica.

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El incidente entre Russell y Verstappen sirve como recordatorio de que, aunque el título pueda estar decidido, la motivación por ganar cada Gran Premio sigue intacta. Los equipos ahora se concentran en analizar los datos de la sesión, ajustando la aerodinámica y la configuración de los coches para obtener la máxima ventaja en la clasificación.

Expectativas para la carrera del domingo

La carrera promete ser un espectáculo de velocidad, estrategia y, posiblemente, más incidentes en pista, manteniendo a los aficionados al borde de sus asientos hasta la última curva del circuito.