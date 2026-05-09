Intensa búsqueda en San Carlos de Bariloche por Analía Corte, desaparecida en Río Negro

Una mujer de 52 años, Analía Corte, desapareció en San Carlos de Bariloche y se está llevando a cabo una intensa búsqueda para encontrarla. La Comisaría N°27 del barrio Melipal se encargó de difundir las características físicas de la mujer y pidió colaboración a los vecinos de la zona oeste de la ciudad para intentar reconstruir sus últimos movimientos.

Una intensa búsqueda se desplegó en San Carlos de Bariloche para encontrar a Analía Corte , una mujer de 52 años que desapareció el viernes cerca del mediodía y desde entonces no volvió a ser vista.

La denuncia fue radicada en la Comisaría N°27 del barrio Melipal, dependencia que difundió las características físicas de la mujer y pidió colaboración a los vecinos de la zona oeste de la ciudad para intentar reconstruir sus últimos movimientos. Según informaron las autoridades, la mujer mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura delgada, tiene tez trigueña blanca, ojos castaños y pelo oscuro, lacio y hasta los hombros, con algunas canas.

Hasta el momento no pudieron determinar qué ropa llevaba puesta cuando desapareció. Con el correr de las horas, el operativo de búsqueda se amplió y comenzaron rastrillajes en distintos puntos de Bariloche. En el procedimiento participan efectivos policiales, Bomberos, Protección Civil, integrantes del SPLIF, Prefectura, miembros del Club Andino y amigos de la mujer.

En medio de la preocupación por las bajas temperaturas registradas en la ciudad, una amiga de Corte advirtió que la mujer estaría ‘con poco abrigo, sin teléfono y sin documentación’, según informó El Cordillerano. Además, pidió especialmente a quienes tengan cámaras de seguridad en sectores comprendidos entre los kilómetros 2 y 8 de la avenida Bustillo, así como en las zonas de Rancho Grande y La Cascada, que revisen las grabaciones por si aparece alguna imagen que pueda ayudar a establecer hacia dónde se dirigió.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que no se descarta que la mujer se haya trasladado voluntariamente hacia otro punto de Río Negro o incluso a Neuquén. La Policía pidió que cualquier persona que pueda aportar información se comunique al 911 o al teléfono de la Comisaría 27° (2944-442222)





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