Intensa Búsqueda de Turista Argentino Desaparecido en el Volcán Llaima Chileno

Un operativo de rescate de gran envergadura se desarrolla en la región chilena de La Araucanía para encontrar a Javier Ignacio Álvarez, un turista argentino de 48 años, quien se encuentra desaparecido tras iniciar el ascenso al volcán Llaima. Las condiciones climáticas extremas y la complejidad del terreno dificultan las labores de los equipos especializados.

Un turista argentino se encuentra en paradero desconocido y es intensamente buscado en la región chilena de La Araucanía tras iniciar el ascenso al volcán Llaima. Javier Ignacio Álvarez, de 48 años, fue visto por última vez el miércoles por la mañana cuando emprendió su camino hacia la cumbre. La búsqueda se ha visto seriamente dificultada por condiciones climáticas adversas y la complejidad del terreno del volcán.

Según informaron medios locales, Álvarez partió cerca de las 7:30 AM desde el Refugio Nevados de Vilcún, con la intención de alcanzar la cima de la imponente formación geológica, ubicada al otro lado de la Cordillera de Los Andes, a la altura de la provincia argentina de Neuquén. Al momento de su desaparición, vestía una campera y casco de color verde, llevaba consigo una mochila, lentes, guantes, zapatillas grises, además de provisiones como dos alfajores y una botella de agua. El alerta se dio cuando no se tuvo más noticias de él, activándose de inmediato un operativo de rescate.

El operativo de búsqueda, liderado por el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, se ha enfrentado a obstáculos significativos desde su inicio. Uno de los principales desafíos ha sido el fenómeno conocido como viento blanco, una ventisca intensa que redujo drásticamente la visibilidad en la zona y obligó a suspender temporalmente las tareas de rastreo. Este fenómeno meteorológico, combinado con las bajísimas temperaturas que se registran durante la noche y la presencia de peligrosas grietas cubiertas de nieve en las laderas del volcán, ha complicado enormemente los esfuerzos por localizar a Álvarez. Los equipos de rescate tuvieron que esperar a que las condiciones mejoraran para reanudar las labores al día siguiente.

Para ampliar el radio de búsqueda y mejorar la efectividad, se han desplegado drones equipados con tecnología de última generación. Paralelamente, la policía ha emitido un llamado a la precaución para cualquier otro grupo de excursionistas que pudiera estar planeando ingresar a la zona, detallando las características del suelo y enfatizando lo riesgoso que puede resultar el ascenso bajo las actuales circunstancias. Las condiciones del terreno en los faldeos del volcán Llaima, a unos 40 kilómetros del paso Icalma de Neuquén, presentan una superficie inestable y ocultan grietas profundas bajo la capa de nieve, lo que representa un peligro constante para los rescatistas.

Las bajas temperaturas, que se mantienen por debajo de cero grados Celsius, exigen un esfuerzo físico considerable a los equipos y limitan el tiempo que pueden permanecer en el área afectada. Las autoridades locales han dispuesto recursos adicionales para intensificar las patrullas en los sectores considerados más críticos. Las tareas de rescate avanzan a un ritmo pausado, priorizando la seguridad de los equipos ante el riesgo de accidentes por las grietas y el clima adverso. La comunidad argentina y chilena sigue de cerca las noticias, esperando un desenlace positivo en la búsqueda del turista desaparecido





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