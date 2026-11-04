Intendentes reclaman equidad en subsidios de transporte y Plan Remediar

Más de 80 jefes comunales presentaron ante el Congreso su reclamo por la distribución desigual de fondos del ICL y el recorte del Plan Remediar, amenazando con recurrir a la Corte Suprema.

Más de ochenta intendentes de diversas ciudades del país se concentraron el miércoles en la Cámara de Diputados para exigir modificaciones urgentes al Presupuesto 2027. El objetivo central de la movilización es corregir la distribución de los subsidios al transporte público y frenar el drástico recorte del Plan Remediar, dos políticas que afectan directamente la capacidad operativa de los gobiernos locales.

Estrategia legal contra la distribución inequitativa de recursos

Los jefes comunales advirtieron que están preparando una acción judicial ante la Corte Suprema si no obtienen respuestas satisfactorias sobre el destino de los fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Consideran que la actual distribución de estos recursos es inequitativa y viola el criterio federal, ya que la mayor parte de la recaudación nacional se concentra en una sola jurisdicción. Esta reunión se desarrolló en el seno de la Comisión de Asuntos Municipales, organismo presidido por Carolina Basualdo, quien coordinó la sesión con la participación de legisladores de distintos bloques políticos.

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Denuncias de Daniel Passerini sobre el financiamiento del transporte

Daniel Passerini, intendente de Córdoba, confirmó oficialmente que analizan recurrir a la Justicia argumentando un incumplimiento sistemático de la distribución federal de los recursos destinados al sector transporte. Señaló que existen 460 millones de dólares asignados exclusivamente para el Área Metropolitana de Buenos Aires, mientras que las ciudades del interior reciben cero pesos adicionales. Passerini explicó que los recursos deben salir del Impuesto a los Combustibles Líquidos, el cual se paga en todo el territorio nacional, por lo que su destino no puede ser parcial ni excluyente para una sola área geográfica.

Pablo Javkin, intendente de Rosario, añadió que resulta insostenible una política donde un ciudadano del AMBA valga cuatro veces más que un ciudadano del interior en cuanto al costo del uso del transporte público. Sostuvo que esta disparidad obliga a los municipios del interior a absorber los costos o trasladarlos a las tarifas, afectando la calidad del servicio y la economía local.

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Impacto del recorte del Plan Remediar en la salud pública

El segundo eje de la reunión vinculó el presupuesto con el acceso a medicamentos y la atención sanitaria en hospitales municipales. Daniel Passerini denunció que el Plan Remediar, una conquista social surgida tras la crisis de 2001, ha sido mutilado reduciendo su cobertura de 129 medicamentos a solo seis. Este recorte tiene un efecto colateral directo, ya que los afiliados al PAMI se ven obligados a acudir a hospitales y centros de salud municipales para solicitar medicinas que antes estaban cubiertas, saturando la infraestructura local.

Franco Villar, intendente de La Playosa en Córdoba, denunció atrasos de un año en los pagos por parte del gobierno nacional y reclamo que se regularicen las deudas pendientes. Aclaró que los municipios no buscan nuevas partidas presupuestarias futuras, sino el cumplimiento inmediato de compromisos ya vencidos que afectan a todo el país, no solo a la provincia de Córdoba.

Respuestas legislativas y demanda a Diego Santilli

En la sesión, los diputados de La Libertad Avanza no intervinieron, mientras que Juan Brügge, diputado cordobés de Provincias Unidas, presentó dos pedidos de informes oficiales. Brügge anticipó que buscará respuestas directas del jefe de Gabinete, Diego Santilli, sobre el destino exacto de los recursos y el estado de las deudas con los municipios. Los intendentes insisten en que la solución requiere una actuación inmediata del Ejecutivo nacional para evitar el colapso de los servicios públicos locales.