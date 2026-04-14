Intendentes de todo el país se movilizan para exigir respuestas al Gobierno por la crisis financiera local

La Federación Argentina de Municipios (FAM) impulsa una protesta frente al Ministerio de Economía, exigiendo soluciones ante el deterioro de las finanzas locales y el impacto de los recortes en la prestación de servicios y obras públicas. Los intendentes reclaman una recomposición de recursos y la reactivación de proyectos.

Los intendentes de todo el país se movilizarán este martes al Ministerio de Economía en una clara demostración de malestar por el deterioro de las finanzas locales . La protesta, liderada por la Federación Argentina de Municipios (FAM), tiene como objetivo principal exigir respuestas urgentes al Gobierno nacional frente a la crítica situación que atraviesan las comunas. La decisión de movilizarse se tomó tras una reunión virtual que congregó a alcaldes de diversas provincias, quienes coincidieron en un diagnóstico preocupante: la caída de los ingresos y los recortes de transferencias nacionales están afectando severamente el funcionamiento cotidiano de los distritos, poniendo en riesgo la prestación de servicios básicos y el desarrollo de obras públicas. La situación se agrava a medida que la recesión económica se profundiza y la demanda social en los territorios aumenta, lo que sitúa a los municipios en una posición vulnerable y los obliga a tomar medidas extremas para afrontar la crisis.

El documento que se presentará al Ministerio de Economía resume los principales reclamos de los intendentes, quienes exigen una recomposición de los recursos coparticipables y cuestionan la continua disminución de las transferencias. Además, reclaman la reactivación de obras públicas paralizadas en todo el país, argumentando que su interrupción afecta directamente a la calidad de vida de los ciudadanos y genera desempleo. Un punto central de la protesta es el precio de los combustibles, que los jefes comunales consideran excesivo. Solicitarán una reducción del valor del litro a niveles previos y cuestionarán el uso de los fondos recaudados a través de impuestos específicos, que, según ellos, deberían destinarse a infraestructura vial. La movilización busca mostrar unidad y fuerza política, con la participación de intendentes de diversas provincias, lo que evidencia que el conflicto no se limita al conurbano bonaerense y se extiende por todo el territorio nacional.

Los intendentes advierten que la baja en la recaudación propia, producto de la caída de la actividad económica, agrava el escenario financiero y dificulta la atención de las necesidades básicas de la población. Consideran que los municipios son la primera línea de contención frente a la crisis social y que, sin asistencia financiera, se hace imposible sostener los servicios esenciales.

En paralelo a la movilización, algunos referentes ya han anticipado la posibilidad de recurrir a la Justicia si no obtienen respuestas satisfactorias del Gobierno. Esta estrategia forma parte de un plan más amplio para frenar los recortes presupuestarios y exigir la restitución de los fondos que consideran propios de los municipios. La FAM sostiene que el deterioro de las cuentas municipales es generalizado y menciona la paralización de obras, la interrupción de programas nacionales y la falta de definiciones sobre el financiamiento para proyectos en marcha.

La situación actual se inscribe en una disputa más profunda sobre el reparto de recursos y el rol del Estado. Mientras la administración de Javier Milei insiste en la reducción del gasto público, los intendentes advierten que el ajuste fiscal impacta de lleno en las economías locales, poniendo en peligro la autonomía municipal y la capacidad de brindar servicios a la ciudadanía. Semanas atrás, la FAM ya había emitido un documento crítico sobre la situación, alertando sobre el efecto combinado de la recesión y los recortes nacionales, y ahora, con la marcha de este martes, los jefes comunales buscan escalar sus reclamos y presionar por respuestas concretas que garanticen la viabilidad de los municipios y el bienestar de sus habitantes





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Municipios Finanzas Locales Movilización Ministerio De Economía Recortes Coparticipación Obra Pública Combustibles

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Intendentes presionan a Kicillof por falta de fondos y advierten que peligra el pago de sueldosJefes comunales bonaerenses reclamaron deudas a la Provincia y mayor libertad en el uso de recursos. En paralelo, alcaldes de todo el país preparan una marcha al Ministerio de Economía por la caída de la coparticipación.

Read more »

Los intendentes del peronismo ya inauguraron la disputa por la sucesión de KicillofLa intendenta de Moreno, Mariel Fernández, lanzó una línea interna para posicionarse como candidata a gobernadora; Larroque, aliado central del mandatario bonaerense, postuló a Ferraresi, jefe comunal de Avellaneda

Read more »

Escenarios políticos en Argentina: Candidatos a la gobernación bonaerense y desafíos para el gobierno de MileiAnálisis de la situación política en Argentina, enfocándose en la carrera por la gobernación de Buenos Aires en 2027 y los desafíos que enfrenta el gobierno de Javier Milei, incluyendo tensiones internas y externas.

Read more »

La enfermería de la Selección Argentina: lesionados y cómo llegan al Mundial 2026La Selección Argentina sigue de cerca a sus lesionados como Cuti Romero, Dibu Martínez y Lautaro Martínez a dos meses del Mundial 2026.

Read more »

Intimissimi desembarca en Argentina: abre local en Alto Palermo cerca de Victoria's SecretLa marca italiana de lencería Intimissimi prepara su llegada a Argentina con la apertura de su primer local en el shopping Alto Palermo, compitiendo directamente con Victoria's Secret. El grupo Oniverse, al cual pertenece Intimissimi, registró ingresos por €3.700 millones y opera en 59 países.

Read more »

El Gobierno de Argentina utiliza el fútbol para promocionar su gestiónEl gobierno argentino lanza un video con estética futbolera que repasa los hitos de su gestión, con Milei como protagonista. El video utiliza metáforas deportivas y un tono épico para describir variables económicas y confrontar con la oposición.

Read more »