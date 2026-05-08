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Intendentes bonaerenses piden flexibilizar uso de fondos municipales para afrontar gastos corrientes y servicios básicos

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Intendentes bonaerenses piden flexibilizar uso de fondos municipales para afrontar gastos corrientes y servicios básicos
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📆5/8/2026 12:50 AM
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Un grupo de intendentes de distintos espacios políticos llevó este jueves a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires un pedido para flexibilizar el uso de fondos destinados originalmente a obras e inversión, para poder afrontar gastos corrientes, salarios y servicios básicos en un escenario marcado por la caída de la recaudación y el aumento de los costos operativos. La presentación reunió las firmas de 68 jefes comunales y abrió una instancia de negociación política e institucional con participación de legisladores, municipios y el Poder Ejecutivo bonaerense.

Un grupo de intendentes de distintos espacios políticos llevó este jueves a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires un pedido para flexibilizar el uso de fondos destinados originalmente a obras e inversión, para poder afrontar gastos corrientes , salarios y servicios básicos en un escenario marcado por la caída de la recaudación y el aumento de los costos operativos.

La presentación reunió las firmas de 68 jefes comunales y abrió una instancia de negociación política e institucional con participación de legisladores, municipios y el Poder Ejecutivo bonaerense. El reclamo apunta a que los distritos puedan disponer con mayor libertad de los recursos del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), creado por ley provincial

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