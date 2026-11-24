Múltiples jefes comunales de Buenos Aires presionan por la derogación de la ley de reelección limitada, argumentando inconstitucionalidad ante el gobierno provincial.

Los intendentes de la provincia de Buenos Aires han concentrado sus esfuerzos en resolver disputas locales pendientes, destacándose la revisión de la normativa que restringe la reelección a dos mandatos consecutivos. Esta temática se ha integrado como una prioridad estratégica dentro de las negociaciones del paquete económico, generando un clima de expectativas mixtas que oscilan entre la esperanza de cambios concretos y un creciente malestar institucional.

Presión por la reforma de la reelección inmediata

Los gobernantes comunales, reunidos en el marco de distintas tribus internas del peronismo y también de la Unión Cívica Radical, manifestaron su urgente necesidad de modificar la legislación actual que limita sus posibilidades de continuar en el cargo. La intención declarada de estos líderes políticos es introducir este tema central en las conversaciones con la administración provincial, buscando asegurar que la voluntad electoral de los ciudadanos se refleje sin restricciones artificiales impuestas por la Legislatura bonaerense.

Also read Brusco descenso térmico y tormentón en Buenos Aires tras la calurosa jornada de 29 grados

Críticas a la inconstitucionalidad de la normativa vigente

El intendente de Tigre, Julio Zamora, calificó de inconstitucional la ley actual, señalando un error fundamental en el planteamiento legislativo anterior que no considera las restricciones explícitas de la Constitución provincial. Zamora argumentó que la carta magna no incluye limitaciones para intendentes ni legisladores, por lo que reformar esta norma resulta una necesidad vital para el peronismo, ya que muchos cuadros con presencia territorial podrían ver reducido su caudal electoral si se les impide ser candidatos.

Optimismo sobre la reversión de la proscripción política

El intendente de Laprida, Alfredo Fisher, mostró optimismo respecto a la evolución de la idea de permitir la reelección ilimitada, entendiendo que se trata de un derecho constitucional que fue suspendido por conveniencias político-electorales. Fisher criticó la manipulación actual de las PASO y afirmó que existe una mayor disposición para revertir la proscripción que impide a los ciudadanos elegir la continuidad de sus intendentes, siempre que la ciudadanía así lo determine en los respectivos municipios.

Advertisement

Defensa del ejercicio democrático en gobiernos locales

El jefe comunal de Luján, Leonardo Boto, enfatizó la absoluta necesidad de que los vecinos puedan elegir a quien desean, resaltando la importancia crucial de la cercanía en los gobiernos locales. Boto sostuvo que gran parte de la fuerza política descansa en los municipios y que dar continuidad al mandato es un ejercicio democrático fundamental, manifestando su apoyo total a cualquier acción que garantice esta posibilidad sin impedimentos legales artificiales.

Impacto de las reformas nacionales en el tablero interno

El intendente de Hipólito Yrigoyen, Ignacio Pugnaloni, analizó cómo la eliminación de las PASO a nivel nacional mueve el tablero interno del peronismo, aunque estima que las internas se ordenarán de alguna manera. Pugnaloni reafirmó el respaldo al gobernador Axel Kicillof y destacó el objetivo de garantizar que el peronismo no se fracture, independientemente de la estructura electoral, respetando los lugares de cada cual y asegurando la unidad del partido frente a los cambios institucionales.