Intendentes bonaerenses anuncian reclamos al Gobierno y no descartan acciones legales

El ministro Katopodis anticipa los reclamos de los intendentes al Ministerio de Economía, centrados en la paralización de obras públicas y el precio de los combustibles. Se advierte la posibilidad de acudir a la Justicia.

En la antesala de la movilización al Palacio de Hacienda, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, adelantó los principales reclamos que los intendentes presentarán este martes 14 de abril a Luis Caputo. Katopodis afirmó que no se descarta recurrir a la Justicia para hacer valer sus demandas.

Según explicó el funcionario este sábado, la petición de los jefes comunales se basa en la paralización de las obras públicas nacionales y la solicitud de que se retrotraiga el precio de las naftas al 1 de marzo. “El Gobierno recauda un impuesto sobre los combustibles destinado a financiar obras. Cada vez que cargamos combustible, una tercera parte de ese costo se dirige a una cuenta específica del Ministerio de Economía. Ese dinero se recauda, pero las rutas no se están arreglando. Queremos que esos fondos dejen de ser desviados”, enfatizó Katopodis en una entrevista con radio Delta. La protesta, organizada por la Federación Argentina de Municipios, se llevará a cabo este martes al mediodía frente a las escalinatas del Ministerio de Economía. \Con respecto a las peticiones que se presentarán al Ejecutivo, el representante de Axel Kicillof detalló: “Los intendentes realizarán dos reclamos centrales. Por un lado, que el Gobierno reduzca el valor del litro de combustible y, por otro, que, con los fondos provenientes de ese impuesto, se proceda al arreglo de las rutas”, relató el funcionario de Axel Kicillof. Katopodis no descartó que la queja también se eleve ante la Justicia. “Nos reuniremos el martes al mediodía en el Ministerio de Economía y, con toda seguridad, expresaremos nuestras preocupaciones legalmente”, aseguró. La Federación Argentina de Municipios (FAM) tiene previsto entregar un documento al ministro de Economía el próximo martes 14 de abril, con el objetivo de solicitar respuestas concretas sobre el impacto del ajuste económico en las finanzas locales.\Hace un mes, los intendentes afiliados a la FAM emitieron un comunicado contundente contra la administración de Javier Milei. En aquella oportunidad, expresaron: “Los municipios somos el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía y la base fundamental del sistema republicano argentino. Sin embargo, esa autonomía se vuelve insostenible sin los recursos necesarios para ejercerla”. En la misma línea, agregaron: “Desde diciembre de 2023, los municipios de todo el país se enfrentan a una situación crítica, caracterizada por recortes en las inversiones nacionales, la paralización de obras públicas y programas sociales, y una significativa disminución en la recaudación como consecuencia de la recesión económica”. Entre otras acciones, los intendentes están impulsando iniciativas legislativas destinadas a proteger los ingresos de los municipios y advirtieron: “Estamos evaluando las herramientas institucionales necesarias para prevenir recortes o descuentos ilegítimos sobre los fondos que pertenecen a nuestras comunidades”. Concluyeron su pronunciamiento enfatizando: “La autonomía municipal no es simplemente un lema político: es un mandato constitucional y una condición indispensable para asegurar derechos, mantener los servicios públicos y salvaguardar la calidad de vida de millones de argentinos. Porque sin un federalismo genuino, no hay Nación”





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