Roly Santacroce, intendente de Funes, pidió permiso para viajar al Mundial 2026 acompañado de amistades, mientras enfrenta denuncias de violencia familiar y críticas por obras no autorizadas en la autopista Rosario‑Córdoba.

Roly Santacroce , intendente del municipio de Funes , en la zona sur del país, ha solicitado oficialmente una licencia para ausentarse de sus funciones y acompañar a un grupo de amistades al próximo Campeonato Mundial de Fútbol, que se disputará en junio en territorio estadounidense, mexicano y canadiense.

En la sesión del Concejo Deliberante, el mayor de la comunidad expuso su intención de viajar junto a sus compañeros, con los que comparte una tradición que se repite cada cuatro años: "Vamos y nos olvidamos de todo". Según Santacroce, esta será la séptima Copa del Mundo que contempla asistir, habiendo presenciado los torneos de 1998, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022, y describió la iniciativa como un espacio de camaradería y recreación después de años de servicio público continuo.

El intendente enfatizó que la aventura tendría una duración de entre quince y veinte días, superando el límite habitual de cinco días de licencia para viajes al extranjero, y que, durante su ausencia, el concejal Carlos Olmedo ejercería como titular del municipio, garantizando la continuidad de la gestión local. El pedido de licencia se produce en medio de una polémica familiar que ha estado en los medios durante los últimos meses.

La esposa de Santacroce presentó una denuncia ante las autoridades policiales acusando a su marido de malos tratos e intimidaciones, solicitando la intervención inmediata de la justicia para proteger tanto su integridad psicológica como la de sus dos hijos adolescentes. En respuesta, el intendente emitió un comunicado en el que afirmó que el conflicto se estaba resolviendo dentro del entorno familiar, resaltando la larga convivencia de veinte años con su pareja y la intención de preservar el bienestar de sus hijos.

Además, la denuncia se sobrepone a otro incidente surgido tres meses antes, cuando la esposa denunció al propietario de un hotel local por haber realizado obras de mejora en la colectora de la autopista Rosario‑Córdoba sin la autorización ni el financiamiento del Estado nacional, una acción que fue calificada por la administración municipal como una interferencia indebida en obras de infraestructura pública. Desde el punto de vista político, Santacroce se identifica con la corriente peronista y, aunque comenzó su carrera en la esfera pública bajo la bandera del Frente de Todos, actualmente se mantiene alineado con los sectores que respaldan las políticas del gobierno nacional.

Su trayectoria incluye dos períodos como concejal y dos como alcalde, cargos que obtuvo tras la confianza de los votantes locales. La solicitud de licencia y la controversia familiar han generado reacciones encontradas entre los vecinos de Funes y figuras de la esfera nacional. Por un lado, algunos ciudadanos valoran la tradición del "grupo de amigos" que se reúne cada cuatro años para celebrar el fútbol, considerándolo un derecho legítimo del representante electo.

Por otro, críticos señalan que la ausencia prolongada del jefe comunal podría afectar la gestión municipal, especialmente en un contexto donde se han denunciado irregularidades en obras de infraestructura y se han elevado reclamos por la violencia familiar. En el plano internacional, el presidente de Estados Unidos ha manifestado que las reformas económicas impulsadas por el gobierno de Milei están dando resultados, y ha subrayado que la inversión está llegando al país, mientras que la vicepresidenta de la Nación, Patricia Bullrich, agradeció públicamente a Jorge Macri por su iniciativa de apagar los piquetes en la capital, demostrando la tensión política que acompaña a la agenda gubernamental en el actual año





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