Intendente de Córdoba valora la presencia del papa León XIV

El intendente de Córdoba elogió el mensaje de alivio y esperanza del papa León XIV, destacando la templanza de sus discursos y el apoyo a los vulnerables durante su visita.

El intendente de Córdoba dialogó en el programa La Voz En Vivo desde la Dirección Provincial de Aeronáutica antes de recibir al pontífice en el aeropuerto local. Impactante amanecer en el predio de Fadea, acompañando la llegada de miles de peregrinos esperando al papa León XIV. El mandatario local remarcó el profundo valor espiritual del acontecimiento para la comunidad cordobesa. Asimismo, agradeció el despliegue logístico realizado en conjunto entre distintas jurisdicciones.

Templanza y Mensaje Papal

Al evaluar las primeras intervenciones del Santo Padre en el país, el intendente destacó la templanza de sus discursos institucionales. El jefe municipal subrayó la trascendencia de las palabras del líder de la iglesia. El Papa nos está recordando que se pueden decir cosas importantes sin gritar, que se puede tener la razón sin hablar con el dedo acusador, afirmó. El jefe comunal agregó que el pontífice demuestra un conocimiento detallado de la realidad argentina. Además, se centró en la atención a los sectores vulnerables. Las personas que sufren tienen que ser las piedras angulares en la construcción de una sociedad mejor, sostuvo el mandatario local.

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Objetivos del Viaje Apostólico

El jefe municipal habló también sobre los objetivos del viaje papal. El Papa venía a darnos un mensaje de alivio, de consuelo y de esperanza, y todo eso se está cumpliendo, afirmó. La comitiva cordobesa preparó una serie de obsequios institucionales para ser entregados al pontífice durante su estancia. Entre los presentes confeccionados se encuentra un cáliz repujado por el artesano y la bandera provincial, acompañado por una bombilla de plata. Integrantes de la colectividad peruana sumaron un pañuelo alusivo. En tanto, las autoridades provinciales y municipales utilizarán helicópteros para recibirlos en el lugar antes del inicio de la misa.

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Estado Físico del Pontífice

En el plano personal, el intendente expresó su admiración por el estado físico del pontífice a menos de un mes de su intervención quirúrgica pulmonar. El jefe comunal resaltó la lucidez y la vitalidad demostrada por el líder religioso durante sus recorridas. Esto refuerza la percepción de que la visita no solo es ceremonial, sino también un gesto de resistencia y cercanía con el pueblo.

Futuro en Devoto

El intendente concluyó remarcando el compromiso de aplicar el mensaje papal con las personas en el centro de la atención. León XIV visitará la cárcel de Devoto: una misa con 75 presos y tres testimonios de fe marcarán su despedida de Argentina.