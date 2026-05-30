Intendente cordobés se quebró en vivo por la crisis económica y despidos en Embalse: "No duermo, no como"

Mario Rivarola, intendente de Embalse, Córdoba, visiblemente conmovido, denunció la crítica situación económica de su municipio, la reducción de la coparticipación y los despidos en la Unidad Turística Embalse. Dijo tener el hospital desbordado y pidió diálogo entre Nación y provincias.

El intendente de la localidad cordobesa de Embalse , Mario Rivarola , se quebró en una entrevista radial al referirse a la severa crisis económica que atraviesa su municipio.

Rivarola visiblemente conmovido, describió una situación límite, manifestando angustia y desesperación por la falta de recursos para hacer frente a los gastos básicos, especialmente tras la reducción de la coparticipación federal y los despidos en el complejo turístico estatal de la zona. El jefe comunal reveló que ha debido recurrir a créditos para pagar los sueldos de los empleados municipales, quienes perciben salarios bajos, y que el sistema de salud local se encuentra desbordado, atendiendo entre 75 y 100 personas diarias sin poder dar abasto.

Asimismo, cuestionó la falta de respuestas del Gobierno nacional y abogó por mayor diálogo con las provincias, pidiendo que los legisladores escuchen los problemas reales de la gente y no se enfrenten políticamente. La situación se desencadenó tras la habilitación de la privatización de inmuebles estatales, entre ellos la Unidad Turística Embalse, mediante el Decreto 322/2026, lo que generó despidos y profundizó la crisis social y económica en la región.

Sus declaraciones generaron repercusión en redes sociales y recibió el respaldo de otros intendentes, como Francisco Echarren de Castelli, quien calificó el testimonio de desgarrador y criticó la falta de contención del gobierno nacional hacia los municipalidades





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