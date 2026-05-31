Intendenta del Parque Nacional Lanín denuncia gravedad ambiental e institucional en San Martín de los Andes

La intendenta del Parque Nacional Lanín envió una notificación formal al intendente de San Martín de los Andes denunciando la 'extrema gravedad ambiental e institucional' derivada del funcionamiento deficitario del sistema cloacal urbano.

La intendenta del Parque Nacional Lanín denunció la gravedad ambiental e institucional del sistema cloacal urbano de San Martín de los Andes, advirtiendo que los vertidos de efluentes sin tratar en los arroyos Pocahullo y Calbuco afectan la calidad del agua del Lago Lácar .

La cooperativa de agua potable de la ciudad admitió un 'error involuntario' en la entrega de datos sobre vertidos, pero negó que las plantas de tratamiento estén colapsadas. Las autoridades y la comunidad expresan preocupación por la situación actual y reclaman la implementación inmediata de un plan de contingencia.

El Parque Nacional Lanín solicitó información técnica a la municipalidad sobre las causas, medidas correctivas implementadas y evaluación de los impactos derivados de los eventos de vertidos de efluentes, pero nunca se recibió la información requerida. Se prevé que el coordinador del OCM brinde una respuesta técnica esta semana.

La intendenta del Parque Nacional Lanín afirmó que la continuidad, pasividad o negligencia ante los vuelcos de efluentes sin tratar impacta de manera directa sobre un ecosistema protegido por leyes nacionales, generando efectos acumulativos y sinérgicos de degradación ambiental de carácter irreversible. La planificación urbana y el otorgamiento de factibilidades edilicias no pueden disociarse de la capacidad real de soporte de la infraestructura sanitaria





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