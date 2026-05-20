Inteligencia artificial permite observar cómo una enfermedad altera todo el cuerpo

Un equipo de investigadores ha desarrollado un sistema que permite observar de manera integral cómo una enfermedad impacta en todo el organismo, pero no a nivel de órganos o sistemas, sino célula por célula. La herramienta, llamada MouseMapper, combina microscopía de alta resolución e inteligencia artificial.

Un equipo de investigadores del Helmholtz Munich, el Centro Alemán de Investigación en Salud Ambiental, en colaboración con instituciones como la Universidad Técnica de Múnich, la Universidad de Múnich, la Universidad de Zúrich y el Imperial College de Londres, ha desarrollado un sistema que permite observar de manera integral cómo una enfermedad impacta en todo el organismo, pero no a nivel de órganos o sistemas, sino célula por célula.

Este sistema, llamado MouseMapper, integra módulos de inteligencia artificial para detectar nervios, células inmunes y tejidos y cuantificar cambios en todo el cuerpo. La herramienta que desarrollaron estos investigadores combina microscopía de alta resolución e inteligencia artificial. Este enfoque desciende a la escala de micrones y permite identificar cambios en redes de nervios, células inmunes y otros componentes microscópicos distribuidos en todo el cuerpo. y segmentar estructuras biológicas con precisión.

Entre otras funciones, puede identificar redes nerviosas, mapear la distribución de células inmunes y ubicar esos datos en decenas de órganos y tejidos distintos. El desarrollo fue liderado por investigadores del Helmholtz Munich, el Centro Alemán de Investigación en Salud Ambiental, en colaboración con instituciones como la Universidad Técnica de Múnich, la Universidad de Múnich, la Universidad de Zúrich y el Imperial College de Londres.

El trabajo estuvo encabezado por Ali Ertürk junto a un equipo multidisciplinario de biólogos, médicos e ingenieros. Los científicos eligieron un modelo de obesidad en ratones, una enfermedad conocida por su impacto en múltiples sistemas del organismo, y una serie de alteraciones que hasta ahora no podían medirse de manera integral. La detección de alteraciones en una rama del nervio trigémino, asociada con la sensibilidad facial, fue un hallazgo clave.

En los animales con obesidad, esa red presentaba una reducción significativa en la cantidad de terminaciones nerviosas y en la complejidad de sus conexiones. Ese cambio estructural tuvo un correlato funcional: el análisis no se limitó a la forma de los tejidos. Los investigadores estudiaron también qué ocurría a nivel molecular en esas mismas regiones y, la remodelación neuronal y la respuesta inmune. Estos patrones, además, refuerzan la relevancia del hallazgo.

La herramienta, sin embargo, requiere técnicas experimentales complejas, que incluyen la preparación completa del organismo y su análisis mediante microscopía avanzada, por lo que otras enfermedades complejas, como el cáncer o los trastornos neurológicos, podrían ser estudiadas de manera similar. La diferencia es que, a partir de ahora, existe una forma de observarlas no como problemas aislados en órganos específicos, sino como procesos que modifican, al mismo tiempo, múltiples sistemas del cuerpo.





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