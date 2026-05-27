Insultos del Chacho Coudet al árbitro: posible suspensión de cuatro partidos

El entrenador de River, Eduardo Coudet, podría recibir una dura suspensión tras los insultos al árbitro Yael Falcón Pérez en la final del Apertura ante Belgrano. El informe arbitral detalla las agresiones verbales.

La derrota de River Plate en la final del Torneo Apertura ante Belgrano no solo significó la pérdida del título, sino que también desató una serie de consecuencias fuera de la cancha que podrían afectar al club de cara al próximo campeonato.

El entrenador Eduardo Coudet, conocido como el Chacho, protagonizó un escandaloso incidente con el árbitro Yael Falcón Pérez al final del partido, cuando el marcador ya favorecía a los cordobeses por 3 a 2. Según el informe arbitral presentado ante el Tribunal de Disciplina de la AFA, Coudet profirió insultos y agresiones verbales contra el juez principal, lo que ahora lo expone a una sanción severa.

Fuentes cercanas al caso indican que la suspensión no sería inferior a cuatro partidos y sería de cumplimiento efectivo, es decir, el entrenador no podrá estar en el banco de suplentes durante los primeros cuatro encuentros del Torneo Clausura. Esto representa un duro golpe para River, que deberá afrontar el inicio del nuevo campeonato sin su conductor principal. El informe de Falcón Pérez es lapidario.

En el documento, el árbitro detalla textualmente los insultos recibidos de parte de Coudet, quien, fuera de sí, le habría dicho: 'Sos un desastre, no entendés nada, nos robaste el partido' y otras frases soeces. El juez también señala que el entrenador tuvo que ser contenido por miembros de su propio cuerpo técnico y por jugadores para evitar una confrontación física.

La situación se produjo cuando Coudet se acercó a reclamar una falta no sancionada en el área rival, que él consideró penal. La reacción desmedida del Chacho ha sido condenada por diversos sectores del fútbol argentino, aunque algunos entienden la frustración de perder una final de manera tan ajustada.

Sin embargo, las reglas son claras: los insultos al árbitro son considerados una falta grave y conllevan suspensiones que pueden ir de 4 a 10 partidos, dependiendo de los antecedentes y la gravedad del caso. Coudet ya tiene un historial de conflictos con árbitros. En su paso por otros clubes, como Racing y Atlético Mineiro, acumuló varias amonestaciones y expulsiones por protestar.

Esto juega en su contra, ya que el Tribunal de Disciplina podría considerar la reincidencia y aumentar la sanción. Por otro lado, el entrenador tiene la oportunidad de presentar un descargo, donde podría argumentar que fue provocado por decisiones arbitrales erróneas o que sus declaraciones fueron malinterpretadas. La resolución final se conocerá en los próximos días y será clave para determinar si River podrá contar con él en el banco desde el inicio del Clausura.

Mientras tanto, el club ya evalúa alternativas para dirigir al equipo en caso de que la suspensión se confirme, lo que añade incertidumbre a un plantel que aún digiere la amarga derrota. La afición millonaria espera que la dirigencia defienda a su entrenador, pero también exige respeto hacia las autoridades del fútbol. Este episodio sirve como recordatorio de la fina línea que separa la pasión del descontrol en el deporte rey





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