Comienzan los cruces decisivos del Clausura 2026. Instituto y Vélez lideran la jornada del 28 de noviembre en busca de las semifinales con reglas estrictas.

La etapa decisiva del Torneo Clausura 2026 tiene lugar este sábado 28 de noviembre con dos encuentros de alto impacto que definirán a los primeros semifinalistas. Instituto recibirá a River Plate en Córdoba, mientras que Vélez Sarsfield enfrentará a Independiente en un duelo de eliminación directa crucial para la clasificación.

Reglas del Torneo Clausura 2026

Los ganadores de ambos partidos se enfrentarán en una de las semifinales del campeonato, en una estructura que exige precisión táctica y resiliencia. El reglamento establece que los cuartos de final se disputan en la sede del club mejor ubicado durante la fase de zonas, otorgando una ventaja competitiva local.

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Instituto recibe a River Plate

Instituto, que finalizó como el mejor equipo de la Zona B, tendrá la ventaja de jugar en su propio estadio frente a River Plate. Esta posición privilegiada en la tabla general de la fase anterior determina la sede del encuentro, consolidando el esfuerzo deportivo acumulado durante el periodo regular del torneo.

Desempate con suplementario y penales

Ante la posibilidad de un empate al finalizar los 90 minutos reglamentarios, no habrá definición directa por penales. Primero se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15 minutos cada uno. Si la igualdad persiste después de este prórroga, la clasificación se resolverá mediante una serie de tiros desde el punto penal.

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Vélez enfrenta a Independiente

Vélez Sarsfield asume su papel de local frente a Independiente, en un choque que añade otra capa de incertidumbre a la competición. Cuatro cruces a partido único dejan un margen de error reducido al mínimo, elevando la presión sobre los jugadores y cuerpo técnico.

Continuación de la competencia

El domingo será el turno de Rosario Central, Barracas Central, Boca Juniors y Gimnasia, quienes iniciarán sus respectivas eliminatorias. El Clausura 2026 inicia su etapa más exigente, donde cada jugada puede tener consecuencias definitivas en la trayectoria de los clubes hacia la gran final.