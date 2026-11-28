Revive la emoción de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 entre Instituto y River Plate en Alta Córdoba. Análisis táctico, alineaciones y pronósticos.

El escenario de Alta Córdoba se convertirá este sábado 28 de noviembre en el epicentro de uno de los duelos más intensos del fútbol argentino. Instituto y River Plate se medirán a las 22:00 en el estadio Monumental Presidente Perón por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Este partido representa un momento crucial para ambas instituciones, ya que define quién avanzará con mayor confianza hacia la fase siguiente de las eliminatorias.

La Gloria lidera y busca la localía decisiva

Instituto llega a este enfrentamiento como el líder indiscutido de la Zona A durante toda la fase regular del campeonato. El conjunto cordobés sumó un total de 34 puntos en la primera instancia, un mérito que le otorgó la ventaja de localía durante todo el recorrido de los playoffs. Los hinchas de la Gloria confían en que este factor geográfico será fundamental para imponerse y dar un paso más cerca de la gran final del torneo.

Also read Instituto vs River Plate: detalles del partido por el Torneo Mercado Libre Clausura 2026

La trayectoria reciente del equipo de Núñez refleja una solidez táctica y defensiva que ha sido clave en su desempeño. Tras eliminar a Huracán en la ronda anterior con un contundente marcador de 2 a 1, Instituto demuestra que sabe manejar la presión en los partidos definidos. La intención es seguir esta racha de victorias y capitalizar el apoyo de su afición en el estadio cordobés.

River Plate afronta el desafío con alineación renovada

Por su parte, el Millonario busca consolidarse entre los cuatro mejores equipos para mantener viva su aspiración de ganar el título y asegurar el boleto a la Copa Libertadores 2027. River Plate ingresó a esta ronda tras eliminar a Lanús en el duelo previo, mostrando una continuidad importante bajo la dirección de Leonardo Ponzio. El objetivo del equipo dirigido por el técnico es aprovechar su experiencia en instancias decisivas para superar la barrera cordobesa.

Advertisement

Una noticia de gran relevancia para el plantel visitante es la disponibilidad de figuras clave. Gonzalo Montiel retornará a la titularidad después de haber cumplido su suspensión, ocupando el puesto que anteriormente tenía Giovanni González. Además, Marcos Acuña y Lucas Beltrán evolucionaron favorablemente de sus molestias físicas previas, lo que permite a Leonardo Ponzio contar con ellos para el inicio del encuentro.

Transmisión y detalles logísticos del encuentro

Los aficionados que deseen seguir el partido podrán hacerlo a través de ESPN Premium, donde se emitirá la transmisión en vivo del duelo. Asimismo, el encuentro estará disponible en diversas plataformas de streaming que cuenten con el servicio de la señal, asegurando la cobertura para seguidores de todo el país que no puedan asistir al estadio. El minuto a minuto y todas las previas estarán disponibles en los medios digitales asociados al torneo.

El clima de expectativa alrededor de este cruce es palpable, dado que ambos equipos vienen de victorias importantes y llegan con la moral por las nubes. La marcada tendencia en los primeros cruces de esta fase sugiere que los detalles tácticos y la eficiencia ante el arco serán determinantes para el resultado final.